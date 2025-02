Wyższy dodatek energetyczny od marca. Jak i kiedy złożyć wniosek do ZUS

Rząd likwiduje funkcję rzecznika MŚP! Kto go zastąpi?

Od 1 marca świadczenia emerytalno-rentowe oraz dodatki wypłacane przez ZUS zostaną zwaloryzowane. Podwyżka jest z urzędu, nie trzeba składać wniosku. W wyniku waloryzacji świadczenia wzrosną o 5,5 proc.

Najniższa emerytura, renta rodzinna oraz renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wzrośnie o 97,95 zł, osiągając kwotę 1878,91 zł brutto. Renta socjalna również zostanie podwyższona do kwoty 1878,91 zł.

Z kolei renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy od 1 marca 2025 r. wyniesie 1409,18 zł. Ponadto kwota graniczna świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji zostanie zwiększona o 133,06 zł, co łącznie da wartość 2552,39 zł.

Świadczenie przedemerytalne wyniesie 1893,41 zł brutto, dodatek dla sieroty zupełnej wzrośnie do 654,48 zł, a dodatek pielęgnacyjny osiągnie kwotę 348,22 zł. Dodatkowo dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego uznanego za całkowicie niezdolnego do pracy i niezdolnego do samodzielnej egzystencji wyniesie 522,33 zł, natomiast ryczałt energetyczny osiągnie wartość 312,71 zł.

Komu przysługuje ryczałt energetyczny? Wniosek do ZUS

Ryczałt energetyczny przysługuje emerytom ze statusem kombatanta oraz uprawnionym do pobierania świadczeń po tych osobach.

Wniosek o przyznanie ryczałtu energetycznego (ZUS-ERK) – dostępny jest w placówkach ZUS oraz na stronie zus.pl.

Konieczna jest również decyzja szefa Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych stwierdzająca okresy działalności kombatanckiej lub represji w przypadku kombatantów i osób represjonowanych lub potwierdzająca uprawnienia jako członka rodziny po kombatancie w przypadku wdów lub wdowców.

