„Wyzwolić potencjał, zbudować jutro” hasłem tegorocznego EFNI Wiosna

Cel: Promocja Polski i budowanie jej nowoczesnego wizerunku na arenie międzynarodowej.

Uczestnicy EFNI Wiosna: przedstawiciele administracji, biznesu, nauki, kultury i sportu.

Tworzenie spójnej narracji o Polsce, wspierającej inwestycje, partnerstwa i bezpieczeństwo.

Kluczowe obszary: Osiągnięcia w nauce, technologii, kulturze, biznesie.

Wizja: Wzmocnienie pozycji Polski w świecie.

W forum wezmą udział przedstawiciele administracji państwowej, środowisk biznesowych, naukowych, artystycznych i sportowych. Wśród zaproszonych gości znajdą się m.in. minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, reżyserka Agnieszka Holland, historyk Norman Davies, były prezydent Estonii Toomas Hendrik Ilves, historyczka sztuki Anda Rottenberg, pisarz i tłumacz Michał Rusinek czy dziennikarka Grażyna Torbicka.

W gronie gości specjalnych pojawią się również wybitni sportowcy, którzy od lat wzmacniają rozpoznawalność Polski na świecie: Jagna Marczułajtis-Walczak – snowboardzistka, posłanka do Parlamentu Europejskiego, Marcin Gortat – koszykarz, były reprezentant Polski i zawodnik NBA czy Katarzyna Zillmann – wioślarka, wicemistrzyni olimpijska.

Wizerunek państwa jako narzędzie strategiczne

W świecie zderzających się narracji wizerunek państwa staje się dziś nie tylko elementem infrastruktury gospodarczej, lecz także skutecznym narzędziem politycznym. Podczas tegorocznej edycji EFNI Wiosna prelegenci i uczestnicy będą dyskutować, jak z rozproszonych elementów stworzyć spójną opowieść o Polsce.

Zastanowią się, w jaki sposób taka narracja może wspierać przyciąganie międzynarodowych inwestycji, budowanie strategicznych partnerstw, wzmacnianie bezpieczeństwa oraz zwiększanie znaczenia kraju na arenie międzynarodowej.

Polska jako marka: lokalna siła, globalna rozpoznawalność

EFNI Wiosna będzie okazją nie tylko do diagnozy ograniczeń w kreowaniu wizerunku, lecz przede wszystkim do wytyczenia kluczowych wątków w historii polskiego sukcesu. W centrum uwagi znajdą się osiągnięcia w nauce, technologii, kulturze, biznesie oraz ambicje młodego pokolenia, które wspólnie pokazują wartość i potencjał Polski.

Osobny blok rozmów poświęcony będzie roli sportu w promocji Polski. Eksperci i mistrzowie sportu opowiedzą, jak zwycięstwa, wielkie emocje i międzynarodowe wydarzenia mogą wzmacniać wizerunek kraju, przyciągać partnerów oraz stawać się elementem długoterminowej strategii państwa.

Wiosenna odsłona Europejskiego Forum Nowych Idei, podobnie jak w ubiegłym roku, odbywa się w Warszawie, niezależnie od jesiennego forum w Sopocie. Jubileuszową 15. edycję EFNI zaplanowano na 14–16 października 2026 roku.

EFNI Wiosna to przestrzeń spotkań liderów, wizjonerów i ekspertów, którzy wspólnie pracują nad tym, by wzmocnić pozycję Polski w świecie – nie jutro, lecz już dziś.

4