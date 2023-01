Wzrosną dodatki emeryckie! Niektórzy dostaną ponad 1100 zł

Niższy wiek emerytalny to cios dla Polaków! Tyle pieniędzy stracą. Mamy wyliczenia

Wzrosną dodatki emeryckie. Są dane o waloryzacji

Dla seniorów oprócz podstawowych świadczeń przewidziano także dodatki, również waloryzowane. Wysokość waloryzacji zależy od wskaźników ekonomicznych za ubiegły rok, a te zostały już opublikowane przez Główny Urząd Statystyczny. Inflacja wyniosła 14,8 proc., a wzrost płac wyniósł 13 proc., czyli w tym wypadku nie będzie on brany do obliczania waloryzacji. Jest niższy od inflacji, a to oznacza, że realny wzrost wynagrodzeń, kluczowy dla emerytur - po prostu nie wystąpił. Tym samym waloryzacja powinna wynieść 14,8 proc., czyli o jeden punkt procentowy niż zapowiadał rząd (13,8 proc.).

Tym samym przy 14,8 proc. waloryzacji, popularny dodatek pielęgnacyjny (przysługujący seniorom powyżej 75. roku życia, lub niezdolnym do samodzielnej egzystencji) wzrośnie z 239,66 zł do 275,13 zł (wzrost o 35,46 zł). Z kolei najwyżej wyceniany dodatek do renty dla inwalidy wojennego po waloryzacji 14,8 proc. przekroczy 1100 zł! W 2022 roku wynosił 981,81 zł.

Od kiedy ruszą wypłaty zwaloryzowanych dodatków?

Ostatecznie wskaźnik waloryzacji zostanie ogłoszony w lutym 2023 roku, w oparciu o wcześniej wymienione dane gospodarcze GUS z 2022 roku. Wypłaty zwaloryzowanych świadczeń ruszą dopiero od marca 2023 roku. Dodatkowo niezależnie od tego jak wysoki będzie wskaźnik waloryzacji, rząd zapewnił, że podstawowe świadczenia emerytalne wzrosną przynajmniej o 250 zł

