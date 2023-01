Oficjalna waloryzacja emerytur 2023

Główny Urząd Statystyczny oficjalnie podał już wszystkie dane niezbędne do wyliczenia waloryzacja emerytur i rent w 2023 roku. Średnioroczna inflacja dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów wyniosła 14,8 proc., natomiast przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w 2022 r. wyniosło 6653,67 zł i jest wyższe o 13 proc. niż w 2021 roku. W praktyce oznacza to, że tak naprawdę wzrostu realnego wynagrodzenia wcale nie ma. Dlaczego? Pensje rosną wolniej niż ceny w sklepach i rachunki za prąd czy gaz. Zatem mamy do czynienia z takim zjawiskiem, że inflacja pożera podwyżkę płac. A to właśnie ten realny wzrost płac jest kluczowy dla podniesienia wskaźnika waloryzacji. Zatem już jest pewne, że wskaźnik waloryzacji rent i emerytur na 2023 rok wyniesie 14,8 proc. To więcej niż w budżecie państwa zapisał rząd, który założył wskaźnik na poziomie 13,8 proc. W takiej sytuacji trzeba będzie na szybko szukać dodatkowych pieniędzy. Ciekawe, skąd rządzący wezmą brakującą gotówkę? Choć przedstawiciele rządu mają twardy orzech do zgryzienia, to zapewniają, że programy społeczne takie jak 500 plus czy 13. emerytura będą kontynuowane. Zobacz w galerii, o ile może wzrosnąć twoje świadczenie przy wskaźniku waloryzacji na poziomie 14,8 proc

