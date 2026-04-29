Od środy, 8 maja, w Polsce wzrosły ceny maksymalne paliw: benzyna 95 do 6,23 zł/l, benzyna 98 do 6,73 zł/l, a olej napędowy do 7,22 zł/l

Minister Energii codziennie ustala i ogłasza maksymalne ceny paliw, a ich przekroczenie grozi karą do 1 miliona złotych

Ceny maksymalne są kalkulowane na podstawie cen hurtowych, akcyzy, opłaty paliwowej, marży sprzedażowej (0,30 zł/l) i VAT

Obniżone stawki VAT i akcyzy na paliwa, mające złagodzić wzrost cen, zostały przedłużone do 15 maja.

Nowe ceny paliw od środy: Benzyna i diesel drożeją

Od środy, zgodnie z obwieszczeniem Ministra Energii, kierowcy muszą liczyć się z wyższymi kosztami tankowania. Nowe ceny maksymalne wszystkich paliw wzrosną, co wpłynie na budżety domowe i firm transportowych. Z danych przedstawionych przez resort energii wynika, że litr benzyny 95 będzie kosztował nie więcej niż 6,23 zł. W przypadku benzyny 98 maksymalna cena została ustalona na poziomie 6,73 zł. Największą zmianę odnotuje olej napędowy, którego cena maksymalna wzrośnie do 7,22 zł za litr.

Te nowe stawki oznaczają wzrost w stosunku do cen, które obowiązywały we wtorek. Wówczas cena maksymalna bezołowiowej benzyny 95 wynosiła 6,21 zł, benzyny 98 – 6,72 zł, a oleju napędowego – 7,12 zł. Kolejne obwieszczenie Ministra Energii w sprawie cen paliw zostanie opublikowane w środę i określi stawki, które będą obowiązywać w czwartek. Oznacza to, że sytuacja na stacjach benzynowych jest dynamiczna i może ulegać zmianom z dnia na dzień.

Jak ustalane są ceny maksymalne paliw? Rola Ministra Energii i Krajowej Administracji Skarbowej

Ustalanie cen maksymalnych paliw to proces, za który odpowiada Minister Energii. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, resort ten codziennie w dni robocze publikuje obwieszczenie, w którym określa maksymalne stawki. Cena maksymalna obowiązuje od dnia następującego po jej publikacji w Monitorze Polskim. Jeśli obwieszczenie zostanie ogłoszone przed dniami wolnymi od pracy lub świętami, stawka obowiązuje do najbliższego dnia roboczego włącznie.

Ważne jest, że sprzedaż paliwa po cenie wyższej niż ustalona maksymalna jest surowo karana. Za naruszenie tego przepisu grozi kara finansowa do 1 miliona złotych. Kontrole w tym zakresie prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa, dbając o przestrzeganie ustalonych limitów. Cena maksymalna jest wyliczana według specjalnej formuły, która uwzględnia średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT. Ta złożona kalkulacja ma zapewnić stabilność cen, ale jednocześnie reagować na zmiany na rynku surowców.

Wpływ rozporządzenia Ministra Finansów i Gospodarki na ceny paliw

W kontekście obecnych cen paliw istotne jest również rozporządzenie Ministra Finansów i Gospodarki. W poniedziałek w Dzienniku Ustaw opublikowano informację o przedłużeniu terminu obowiązywania obniżonych stawek podatku VAT oraz akcyzy na benzynę i olej napędowy. Te regulacje, będące częścią pakietu „Ceny Paliwa Niżej”, miały pierwotnie obowiązywać do 30 kwietnia. Jednakże, zgodnie z nowym rozporządzeniem, ich ważność została przedłużona do 15 maja. To oznacza, że przez kolejny okres kierowcy będą mogli korzystać z nieco niższych obciążeń podatkowych, co w pewnym stopniu łagodzi skutki wzrostu cen hurtowych i innych składowych wpływających na ostateczną cenę na stacji. Bez tego przedłużenia, wzrost cen paliw byłby prawdopodobnie jeszcze bardziej odczuwalny dla konsumentów. Decyzja o przedłużeniu tych ulg jest próbą rządu Donalda Tuska, aby choć częściowo złagodzić presję inflacyjną i rosnące koszty życia.

EKG 2026 - Miłosz Motyka, minister energii