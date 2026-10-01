Czy Xbox jest na sprzedaż? Microsoft zabiera głos

Koniec domysłów i niepewności? Władze Microsoftu jasno określiły, jaka jest przyszłość Xboxa. W rozmowie z dziennikiem „New York Times” nowa szefowa marki postawiła sprawę jednoznacznie. Asha Sharma oficjalnie ucięła wszelkie spekulacje, jednoznacznie stwierdzając, że plotki są nieprawdziwe.

To bezpośrednia odpowiedź na szum, jaki powstał w branży w ostatnich tygodniach. Sharma zapewniła, że przed marką Xbox jest jeszcze „długa droga z Microsoftem”.

Dodała również, że koncern patrzy na swój dział gier w perspektywie długoterminowej. Obecnie najważniejsze jest znalezienie „właściwych partnerstw i właściwego modelu działania”, które zapewnią marce stabilny rozwój w kolejnych latach.

Skąd wzięły się plotki o sprzedaży Xboxa?

Źródłem plotek był czerwcowy artykuł opublikowany w serwisie The Information, który wywołał w branży gier prawdziwą burzę. Dziennikarze dotarli do informacji, według których kierownictwo Microsoftu poważnie zastanawiało się nad przyszłością swojej gamingowej dywizji.

Według tych doniesień, prezes Microsoftu Satya Nadella oraz dyrektorka finansowa Amy Hood mieli analizować różne scenariusze dla marki. Wśród rozważanych opcji, które mogły wpłynąć na przyszłość Xboxa, znalazło się nawet jego całkowite wydzielenie z koncernu.

Na stole leżały podobno trzy główne możliwości:

przekształcenie Xboxa w spółkę zależną,

stworzenie spółki joint venture, czyli wspólnego przedsięwzięcia z innym dużym partnerem,

całkowita sprzedaż działu gier.

Późniejsze informacje wskazywały jednak, że zarząd ostatecznie porzucił te pomysły. Zamiast tego, kierownictwo miało poprzeć strategię przedstawioną przez samą Ashę Sharmę, która zakłada inwestowanie w drogie, wysokobudżetowe gry.

Nowa szefowa i trudne czasy. Jaka przyszłość czeka Xboxa?

Oficjalne dementi w sprawie sprzedaży marki to jedno, ale faktem jest, że Asha Sharma przejęła stery w dziale gier Microsoftu w wyjątkowo trudnym momencie. Objęła stanowisko CEO w lutym 2026 roku, zastępując Phila Spencera, który po wielu latach w firmie przeszedł na emeryturę. Jej nominacja była dla branży sporym zaskoczeniem, ponieważ Sharma nie miała wcześniej żadnego doświadczenia w gamingu. Swoją karierę budowała w innych obszarach – wcześniej kierowała działem CoreAI w Microsofcie, a jeszcze wcześniej była dyrektorką operacyjną w firmie Instacart.

Marka Xbox mierzy się obecnie z kilkoma poważnymi problemami:

spadającą sprzedażą konsol,

głęboką restrukturyzacją, która objęła cały dział gier,

niedawną falą zwolnień, w ramach której pracę straciło 268 osób.

W tych niepewnych warunkach to właśnie Sharma ma za zadanie wyznaczyć nowy kierunek i zapewnić marce wzrost.

Mimo wszystko, władze Microsoftu patrzą w przyszłość z optymizmem. Prezes koncernu Satya Nadella, zapowiedział niedawno, że spodziewa się powrotu biznesu gamingowego na ścieżkę wzrostu już w nadchodzącym roku finansowym. To pokazuje, że firma wciąż mocno wierzy w swoją gamingową markę i jej nową liderkę.

Łukasz Foks, Microsoft - EKG 2025