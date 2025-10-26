Z laptoptem nie wpuszczą cię do kawiarni? Coraz więcej lokali się na to decyduje

Coraz więcej kawiarni wprowadza ograniczenia dla "okupujących" stoliki.

Problemem są osoby traktujące kawiarnie jak miejsce pracy

Takie osoby zajmują dłużej stoliki, lub przeszkadzają innym klientom

Koniec ery "okupowania" stolików z laptotem kawiarniach?

Właściciele kawiarni coraz częściej wprowadzają zakaz pracy z laptopem w ich lokalu. To efekt rosnącej liczby osób pracujących zdalnie, freelancerów i studentów, którzy przychodzą do kawiarni, zamawiają jedną kawę i spędzają wiele godzin przy stoliku, negatywnie wpływa na ich biznes. Zjawisko zaczęto nazywać "okupowaniem stolików". Po pandemii coraz więcej osób traktuje kawiarnię jako alternatywne miejsce pracy, co nie zawsze jest korzystne dla właścicieli.

Jak wskazują właściciele kawiarni, stoliki, które mogłyby obsłużyć kilku klientów w ciągu dnia, są zajęte przez jedną osobę na wiele godzin. Ponadto długotrwałe korzystanie z prądu i zużycie lokalu przez osoby pracujące zdalnie generuje dodatkowe koszty. Zdaniem niektórych klientów, kawiarnia traci swój charakter jako miejsce spotkań i staje się quasi-biurem coworkingowym.

Taki zakaz częściowo wdrożyła kawiarnia Coffi on Pilgrim Street w Liverpoolu (Wielka Brytania), w której laptopów można używać jedynie na piętrze. Podobnie brytyjska niezależna sieć kawiarni Pophams Bakery - właściciele argumentują to "zachowaniem charakterem miejsca".

Także polskie kawiarnie decydują się na zakaz laptopów

Pierwsze jaskółki zmian pojawiły się już w Polsce. Jednym z pionierów jest poznańska kawiarnia Taczaka 20, która w kwietniu 2024 roku wprowadziła zakaz pracy z laptopami i tabletami w weekendy. Decyzja ta była spowodowana sytuacją, w której jeden stolik był zajęty od otwarcia do południa przez osoby pracujące przy komputerach, zamawiając jedynie dwie kawy.

W Warszawie również można zaobserwować podobne tendencje. Jak pisze Wirtualna Polska, STOR Café i Ministerstwo Kawy oferują wybrane stoliki, przy których korzystanie z laptopów jest ograniczone, zwłaszcza w godzinach szczytu i w weekendy. W Ministerstwie Kawy można znaleźć stoliki z naklejkami "laptop free table"