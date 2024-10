Z orzeczeniem duże dopłaty do mieszkania. Nawet 151 tys. zł do końca 2024

Wynajmujesz mieszkanie? Trafisz do rejestru i zapłacisz wyższy podatek

500 plus dla małżeństw: Kto ma szanse na dodatkowe 500 zł miesięcznie?

Złoty osłabia się względem euro. Co się dzieje z polską walutą?

Dopłaty do mieszkań

Osoby niepełnosprawne mogą otrzymać dopłatę mieszkaniową. Takie wsparcie oferuje Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Fundusz wydał komunikat w sprawie maksymalnych kwot dofinansowania w IV kwartale 2024 roku w ramach Programu „Samodzielność-Aktywność-Mobilność!” Dostępne mieszkanie. Pieniądze są na dofinansowanie do zmiany mieszkania na pozbawione barier architektonicznych, znajdujące się w lokalizacji umożliwiającej samodzielne opuszczenie budynku, aż do poziomu zero przed budynkiem.

Jednak by móc skorzystać z takiego wsparcia, trzeba spełnić określone warunki. Jak podaje PFRON, program jest dla osób z niepełnosprawnością, bez względu na wiek, które:

posiadają orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka;

złożyły oświadczenie, wraz z dokumentacją fotograficzną, o barierach architektonicznych w mieszkaniu i/lub w budynku, uniemożliwiających samodzielne wyjście na zewnątrz na poziom zero;

złoży oświadczenie o dysponowaniu tytułem prawnym do lokalu na mocy prawa własności lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

W przypadku, gdy wniosek dotyczy osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej, wniosek składa jej opiekun prawny.

Wysokość dofinansowania do mieszkania

Wysokość dofinansowania zależy jest od lokalizacji, w której nabywane jest mieszkanie i stanowi różnicę pomiędzy ceną mieszkania nabywanego i sprzedawanego. Program jest realizowany przez samorządy powiatowe. Wnioski składa się elektronicznie.

Jak podał PFRON, wysokość maksymalnej kwoty dofinansowania w IV kwartale 2024 roku, dostępnej w poszczególnych jednostkach samorządu terytorialnego (z podziałem na województwo i lokalizację mieszkania docelowego) jest następująca:

dolnośląskie - m. Wrocław – 142 763,00 zł;

dolnośląskie - gminy sąsiadujące z m. Wrocław – 130 751,00 zł;

dolnośląskie – pozostałe – 118 740,00 zł;

kujawsko-pomorskie - m. Bydgoszcz – 111 539,00 zł;

kujawsko-pomorskie - gminy sąsiadujące z m. Bydgoszcz – 100 181,00 zł;

kujawsko-pomorskie - m. Toruń – 103 863,00 zł;

kujawsko-pomorskie - gminy sąsiadujące z m. Toruń – 96 343,00 zł;

kujawsko-pomorskie – pozostałe – 88 823,00 zł;

lubelskie - m. Lublin – 106 559,00 zł;

lubelskie - gminy sąsiadujące z m. Lublin – 98 238,00 zł;

lubelskie – pozostałe – 89 917,00 zł;

lubuskie - m. Gorzów Wielkopolski – 118 808,00 zł;

lubuskie - gminy sąsiadujące z m. Gorzów Wlkp. – 113 051,00 zł;

lubuskie - m. Zielona Góra – 118 808,00 zł;

lubuskie - gminy sąsiadujące z m. Zielona Góra – 113 051,00 zł;

lubuskie – pozostałe – 107 295,00 zł;

łódzkie - m. Łódź – 97 223,00 zł;

łódzkie - gminy sąsiadujące z m. Łódź – 89 501,00 zł;

łódzkie – pozostałe – 81 780,00 zł;

małopolskie - m. Kraków – 125 040,00 zł;

małopolskie - gminy sąsiadujące z m. Kraków – 106 731,00 zł;

małopolskie – pozostałe – 88 943,00 zł;

mazowieckie - m. Warszawa – 151 393,00 zł;

mazowieckie - gminy sąsiadujące z m. Warszawa – 115 676,00 zł;

mazowieckie – pozostałe – 96 397,00 zł;

opolskie - m. Opole – 98 241,00 zł;

opolskie - gminy sąsiadujące z m. Opole – 88 784,00 zł;

opolskie – pozostałe – 79 326,00 zł;

podkarpackie - m. Rzeszów – 109 058,00 zł;

podkarpackie - gminy sąsiadujące z m. Rzeszów – 101 846,00 zł;

podkarpackie – pozostałe – 94 635,00 zł;

podlaskie - m. Białystok – 115 403,00 zł;

podlaskie - gminy sąsiadujące z m. Białystok – 111 330,00 zł;

podlaskie – pozostałe – 107 258,00 zł;

pomorskie - m. Gdańsk – 137 978,00 zł;

pomorskie - gminy sąsiadujące z m. Gdańsk – 122 813,00 zł;

pomorskie – pozostałe – 107 648,00 zł;

śląskie - m. Katowice – 110 280,00 zł;

śląskie - gminy sąsiadujące z m. Katowice – 100 898,00 zł;

śląskie – pozostałe – 91 515,00 zł;

świętokrzyskie - m. Kielce – 109 814,00 zł;

świętokrzyskie - gminy sąsiadujące z m. Kielce – 101 700,00 zł;

świętokrzyskie – pozostałe – 93 585,00 zł;

warmińsko-mazurskie - m. Olsztyn – 144 375,00 zł;

warmińsko-mazurskie - gminy sąsiadujące z m. Olsztyn – 124 988,00 zł;

warmińsko-mazurskie – pozostałe – 105 600,00 zł;

wielkopolskie - m. Poznań – 139 208,00 zł;

wielkopolskie - gminy sąsiadujące z m. Poznań – 115 407,00 zł;

wielkopolskie – pozostałe – 96 173,00 zł;

zachodniopomorskie - m. Szczecin – 111 323,00 zł;

zachodniopomorskie - gminy sąsiadujące z m. Szczecin – 103 133,00 zł;

zachodniopomorskie – pozostałe – 94 943,00 zł.

Podane stawki obowiązują do końca 2024 roku.

Pieniądze to nie wszystko - Witold Modzelewski Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.