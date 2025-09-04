Lotniska w Europie znoszą limit 100 ml na płyny w bagażu podręcznym.

Kraków-Balice jako pierwsze lotnisko w Polsce wprowadza limit do 2 litrów, dzięki nowoczesnym skanerom CT.

Dzięki nowym przepisom, możesz zabrać własną wodę na pokład samolotu. Sprawdź, jak te zmiany wpłyną na Twoją kolejną podróż i które lotniska już wprowadziły te udogodnienia.

Kraków przeciera szlaki w Polsce

Od 3 września 2025 roku pasażerowie odlatujący z lotniska Kraków-Balice mogą przewozić w bagażu podręcznym płyny w opakowaniach o pojemności do dwóch litrów. Zmiana ta była możliwa dzięki zainstalowaniu dziesięciu nowoczesnych skanerów CT, które wykorzystują technologię tomografii komputerowej do tworzenia precyzyjnych, trójwymiarowych obrazów zawartości bagażu. Dzięki temu kontrola jest nie tylko dokładniejsza, ale i szybsza. Pasażerowie nie muszą już wyjmować z toreb ani płynów, ani urządzeń elektronicznych, takich jak laptopy czy tablety. Kraków Airport jest pierwszym portem lotniczym w Polsce, który wdrożył to udogodnienie na taką skalę.

Europa rezygnuje z ograniczeń

Kraków dołącza do rosnącej listy europejskich lotnisk, które już wcześniej pożegnały się z limitem 100 ml. Podobne ułatwienia od dawna funkcjonują na lotniskach takich jak Amsterdam-Schiphol, a w ostatnim czasie dołączyły do nich kolejne porty. Pasażerowie mogą już korzystać z nowych zasad między innymi na lotnisku w Edynburgu, gdzie limit zwiększono do dwóch litrów na pojemnik. Takie same regulacje wprowadzono 7 sierpnia na Międzynarodowym Lotnisku na Malcie, gdzie również można przewozić płyny w pojemnikach do 2 litrów bez konieczności wyjmowania ich z bagażu. Nowe przepisy obowiązują także na części lotnisk we Włoszech, w tym w Rzymie i Mediolanie, oraz Wielkiej Brytanii.

Co te zmiany oznaczają dla pasażerów?

Nowe przepisy to przede wszystkim ogromna wygoda i oszczędność. Główne korzyści dla podróżnych to:

Większa swoboda pakowania : Możliwość zabrania na pokład kosmetyków, perfum czy napojów w standardowych opakowaniach o pojemności do 2 litrów.

: Możliwość zabrania na pokład kosmetyków, perfum czy napojów w standardowych opakowaniach o pojemności do 2 litrów. Oszczędność pieniędzy : Pasażerowie mogą wnieść na pokład wodę lub inne napoje kupione poza lotniskiem, gdzie ceny są znacznie niższe.

: Pasażerowie mogą wnieść na pokład wodę lub inne napoje kupione poza lotniskiem, gdzie ceny są znacznie niższe. Szybsza i wygodniejsza kontrola bezpieczeństwa: Brak konieczności wyjmowania płynów i elektroniki z bagażu podręcznego skraca czas kontroli nawet o 30% na osobę, co znacząco zmniejsza kolejki. Władze lotniska w Krakowie szacują, że dzięki temu czas oczekiwania na kontrolę dla większości pasażerów nie przekroczy 10 minut.

Warto jednak pamiętać, że zmiany wprowadzane są stopniowo. Przed każdą podróżą należy sprawdzić regulacje obowiązujące na lotnisku wylotu oraz ewentualnych lotniskach przesiadkowych.