i Autor: Andrzej Iwanczuk/Reporter RPP podniosła stopy procentowe

Zła wiadomość

Kiedy obniżą stopy procentowe? Czarna prognoza ekonomistów

Uporczywa inflacja nie pozwoli na znaczne zbicie stóp procentowych w ciągu najbliższych dwóch lat. Ekonomiści widzą obniżki stóp procentowych dopiero na koniec przyszłego roku. Wtedy główna stopa oprocentowania może zostać obniżona do 4,75 proc., a na koniec 2026, do poziomów zbliżonych do 4 proc. Inflacja będzie przez kolejne dwa lata utrzymywała się na stosunkowo wysokim poziomie. W 2025 r odbije do 4,5 proc. r/r i dopiero w 2026 r. będzie zbliżała się do celu inflacyjnego, ale nadal będzie to 3,2 proc. - tak wynika z prognoz przygotowanych przez analityków Europejskiego Kongresu Finansowego (EKF), który odbywa się w Sopocie.