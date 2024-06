Za błąd lekarza dostaniesz nawet 200 tys. odszkodowania. Ruszyły pierwsze wypłaty

Pierwsze decyzja Rzecznika Prawa Pacjenta o wypłatach z Funduszu Kompensacyjnego

Jak wynika z decyzji Rzecznik Praw Pacjenta poszkodowani w wyniku zdarzeń medycznych dostali odszkodowania z Funduszu Kompensacyjnego wysokości od 80 do niemal 100 tys. zł (maksymalna kwota to 200 tys. zł). Co więcej, odbyło się to bez konieczności udowodnienia winy szpitala w sądzie.

Cytowany przez TVN24 Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec wyjaśnia, że jedna z pierwszych decyzji dotyczyła dziewczynki, która doznała powikłań w wyniku operacji przedłużenia kończyny, co skutkowało niedowładem. Błędu można by uniknąć gdyby zastosować inną metodę leczenia.

Dwie kolejne decyzje dotyczyły uszczerbku na zdrowiu w trakcie leczenia szpitalnego na NFZ. Trzy decyzje dotyczyły przypadków śmierci pacjenta. W jednej z nich pacjent trafił do szpitala po wypadku samochodowym, a w placówce zaraził się aż trzema różnymi szczepami bakterii, co w połączeniu z doznanymi urazami doprowadziło do jego śmierci. Odszkodowanie dostała najbliższa rodzina.

Kto może wnioskować i ile można dostać z Funduszu Kompensacyjnego?

Jak pisze TVN24 powołując się na Rzecznika Praw Pacjenta, Fundusz Kompensacyjny ma być ułatwieniem przy uzyskaniu rekompensaty przy błędach medycznych. Z pominięciem sądu za uszkodzenie ciała, czy rozstrój zdrowia można otrzymać od 2 do 200 tys. zł, a za zgon od 20 do 100 tys. zł.

Odszkodowania są przyznawane na wniosek (którego koszt wynosi 300 zł), który musi być rozpatrzony w ciągu 90 dni. Ponadto fundusz dotyczy zdarzeń, które wydarzyły się później niż 6 września 2023 roku.

