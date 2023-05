Za radio w samochodzie też zapłacisz abonament RTV. Przepisy przewidują jednak pewne wyjątki

Abonament RTV polaryzuje Polaków. Płacić powinni go również posiadacze odbiorników samochodowych. W myśl ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych wszystkie jednostki centralne, przedsiębiorstwa, instytucje, podmioty prowadzące działalność gospodarczą zobowiązane są do wnoszenia opłaty abonamentowej za każdy posiadany odbiornik telewizyjny i radiofoniczny, w tym również za odbiorniki w samochodach służbowych. Czy należy natomiast opłacać abonament za zepsute lub niepodłączone radio w pojeździe firmowym lub radio z odłączoną anteną? Jak podaje portal bezprawnik.pl kontroler, który zrobi zdjęcie auta z odbiornikiem radiowym, to nie jest to wystarczający dowód do uiszczenia opłaty abonamentowej. "Kontroler powinien najpierw sprawdzić, czy odbiornik faktycznie jest sprawny" - czytamy.

Co więcej - jak informuje portal jeśli ktoś dokonywał wcześniej opłaty abonamentowej za odbiorniki znajdujące się w mieszkaniu, nie musi uiszczać dodatkowej, oddzielnej opłaty za abonament w aucie. "Nie ma przy tym znaczenia, czy dana osoba posiada w domu radio, czy też może jedynie telewizor – radioodbiorniki są ujęte w opłacie abonamentowej za telewizor" - wskazuje bezprawnik.pl.

