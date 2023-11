Ogrom gazu LPG z Rosji pomimo sankcji

W 2022 r. Polska kupiła od Rosji gaz LPG za 710 mln euro. Dla porównania – cała reszta UE nabyła w tym czasie rosyjski gaz LPG za 417 mln euro. Inne kierunki importu węglowodorów są dostępne jednak wystąpią trudności z kosztami i logistyką. Nie jest tajemnicą, że rosyjskie paliwa są tańsze, a łańcuchy dostaw krótsze. Unia Europejska jest obecnie czwartym importerem rosyjskich węglowodorów, po Chinach, Indiach i Turcji.

3 mln samochodów z autogazem, 65% importu LPG z Rosji

– To jest dzisiaj bardzo wrażliwy temat, ponieważ w Polsce bardzo dużo instalacji i pojazdów właśnie tak jest zasilanych, i musimy być tu bardzo ostrożni – tym zdaniem Minister Waldemar Buda określił jak delikatne jest opisywane zagadnienie. Wartości to jedno, jednak interesy swoją drogą.

– Nie zgadzamy się z Platformą Obywatelską i z opozycją, która chciałaby pozbawić dzisiaj wielu, wielu uczestników ruchu drogowego, właścicieli samochodów, dostępu do gazu. Będziemy tutaj postępowali rozsądną ścieżką – dodał minister.

Dwunasty pakiet sankcji na Rosję - embargo na rosyjski LPG. Czy logistyka wytrzyma?

- Kierowcy aut na LPG zaczęliby w większym stopniu posiłkować się benzyną, co doprowadziłoby do wzrostu popytu, konieczności zwiększenia importu benzyn z Niemiec i w konsekwencji do wzrostu cen (…) Włączenie embarga na rosyjski LPG do ostatecznego kształtu 12. pakietu sankcji na Rosję byłoby więc swoistym "kukułczym jajem" wrzuconym nowemu rządowi przez ustępujący rząd – uważa cytowany przez interia.pl Robert Tomaszewski, szef działu energetycznego Polityki Insight.

Przytoczona wypowiedź sugeruje, że polska logistyka nie jest w pełni przygotowana na zerwanie z rosyjskim LPG. Nie można wykluczyć, że wystąpi „okres przejściowy na przygotowanie” jednak ze szkodą dla kierowców.

Sankcje na rosyjskie paliwa to w dużej mierze fikcja

Wiele wskazuje na to, że największym beneficjentem sankcji na Rosję są Indie, kraj lawirujący pomiędzy zachodem oraz państwami autorytarnymi.

Najludniejszy kraj świata kupuje rosyjskie paliwa po promocyjnej cenie, a następnie sprzedaje jako nierosyjskie. Niektórzy nabywcy na pewno udają, że nie wiedzą. Podobny biznes organizuje również Turcja, a państwa UE w dalszym ciągu kupują rosyjskie węglowodory.

Embargo na rosyjski gaz LPG spowoduje komplikacje jednak od strony etycznej jest to obowiązek, od którego nie można uciec.

