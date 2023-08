Zakaz handlu w niedzielę. Czy w niedzielę [27.08.2023] sklepy są otwarte?

Ministerstwo Cyfryzacji nie zdąży. Nie wszyscy uczniowie otrzymają we wrześniu laptopy

Czy w niedzielę [27.08.2023] sklepy są otwarte?

Niedziele handlowe 2023. W dobie wielkiej drożyzny, wielu konsumentów śledzi promocje w Lidlu czy promocje w Biedronce lub Kauflandzie i dobrze przygotowują się do weekendowych zakupów. Polacy wiedzą już, że tylko w wybrane niedziele mogą robić zakupy w supermarketach i galeriach handlowych. Zatem markety zamknięte w niedzielę już nikogo nie dziwią. Wręcz przeciwnie, zaskoczeniem są otwarte w niedzielę super i hipermarkety. A czy w tę niedzielę [27.08.2023] zrobimy zakupy w takich sklepach jak Lidl, Biedronka, Kaufland, Dino, Netto, Carrefour? Czy w niedzielę czynne są galerie handlowe i wszystkie zlokalizowane w nich sklepy, kina, kręgielnie? Tym razem mamy dobrą wiadomość dla miłośników weekendowych zakupów. W niedzielę 27 sierpnia 2023 roku sklepy takie jak Biedronka, Dino, Lidl, Kaufland i całe galerie handlowe są otwarte. Ale uwaga! To przedostatnia niedziela handlowa w 2023 roku. W 2023 roku niedziele handlowe przypadają jeszcze tylko właśnie 27 sierpnia oraz 17 grudnia. Początkowo w kalendarzu niedziel handlowych 2023 widniała jeszcze niedziela 24 grudnia, ale z oczywistych względów - Wigilia Bożego Narodzenia, zostało to zmienione.

Sonda Robisz zakupy w niedziele handlowe? TAK NIE CZASAMI