Koniec smartfonów w szkołach

Portugalski rząd pod przewodnictwem premiera Luisa Montenegro zatwierdził podczas czwartkowego posiedzenia dekret, który wprowadza zakaz korzystania z telefonów komórkowych przez uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Decyzja ta, która zacznie obowiązywać po tegorocznych wakacjach, wywołała szeroką dyskusję na temat wpływu technologii na edukację i relacje społeczne wśród młodzieży.

Wieczorny komunikat gabinetu premiera Montenegro jasno precyzuje, że nowe przepisy zostały przyjęte w formie rządowego dekretu. Oznacza to, że zakaz używania smartfonów będzie miał moc prawną i będzie obowiązywał we wszystkich szkołach podstawowych i gimnazjach, zarówno publicznych, jak i prywatnych. Władze Portugalii już wiosną 2024 r. zapowiadały wprowadzenie tego typu restrykcji, argumentując to troską o dobrostan uczniów i poprawę wyników w nauce.

Kluczowym aspektem nowych przepisów jest ich powszechność. Zakaz używania smartfonów dotyczy wszystkich szkół podstawowych i gimnazjów, niezależnie od ich statusu – publicznych czy prywatnych. Rząd Luisa Montenegro dąży do stworzenia równych warunków dla wszystkich uczniów, eliminując potencjalne różnice wynikające z dostępu do technologii. Celem jest skupienie uwagi uczniów na edukacji i interakcjach międzyludzkich, a nie na wirtualnym świecie.

Sukces w wybranych szkołach przesądził o decyzji rządu

Jak podkreślił Antonio Monteiro ze stowarzyszenia ASSP, zrzeszającego pracowników szkół, czwartkowy dekret rządu został zainspirowany pozytywnymi wynikami uczniów z kilkudziesięciu szkół, w których już wcześniej obowiązywał zakaz korzystania z telefonów komórkowych. „Dyrektorzy tych placówek oświatowych wskazywali na fakt, że poza poprawą wyników w nauce, uczniowie polepszyli też swoje relacje koleżeńskie”, dodał Monteiro. To właśnie te obserwacje przekonały rząd do wprowadzenia ogólnokrajowego zakazu.

Argumentacja za wprowadzeniem zakazu opiera się na dwóch filarach: poprawie wyników w nauce i wzmocnieniu relacji interpersonalnych. Dyrektorzy szkół, w których zakaz obowiązywał już wcześniej, zauważyli, że uczniowie, pozbawieni rozpraszaczy w postaci smartfonów, lepiej koncentrują się na lekcjach i osiągają lepsze rezultaty. Co więcej, ograniczenie dostępu do wirtualnego świata sprzyja nawiązywaniu bezpośrednich kontaktów z rówieśnikami, co przekłada się na poprawę relacji koleżeńskich i zmniejszenie zjawiska izolacji społecznej.

Warto przypomnieć, że jeszcze w 2024 r. władze Portugalii jedynie rekomendowały dyrekcjom szkół ograniczenie korzystania ze smartfonów przez uczniów. Jednak w świetle pozytywnych doświadczeń szkół, które wprowadziły zakaz na własną rękę, rząd zdecydował się na bardziej zdecydowane działanie i wprowadzenie ogólnokrajowego dekretu. To pokazuje, że rząd Luisa Montenegro jest otwarty na wdrażanie rozwiązań, które przynoszą wymierne korzyści dla uczniów.

Smartfony w polskich szkołach

A jak sytuacja wygląda w Polsce? Warto w tym momencie przypomnieć, że i w Polsce pojawiały się takie pomysły, by zakazać używania telefonów komórkowych w szkołach. Nawet wiosną tego roku marszałek Sejmu Szymon Hołownia zorganizował debatę poświęconą ograniczeniu korzystania ze smartfonów w szkołach. Wskazał na pilną potrzebę uregulowania tej kwestii ze względu na narastające problemy uzależnienia dzieci od urządzeń mobilnych oraz eskalację cyberprzemocy.​ Polska 2050 chce wprowadzić zakaz używania smartfonów przez dzieci w szkołach.