i Autor: pexels.com/canva Setki i dziesiątki tysięcy długu za abonament.

Abonament RTV

Zalegasz z abonamentem RTV? Przykre konsekwencje po 25 sierpnia

Każdy posiadacz odbiornika radiowego lub telewizyjnego musi opłacać co miesiąc abonament RTV, wyjątkiem są osoby ustawowo zwolnione z opłaty daniny. Brak opłaty może spowodować nałożenie kary finansowej, a nawet zabranie pieniędzy z konta – przypomina serwis gadzetomania.pl. Co grozi, jeśli nie zapłacimy abonamentu RTV do 25 sierpnia?