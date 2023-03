Założyłeś konto dziecku? Nie będziesz mógł odzyskać z niego pieniędzy!

Konto w banku dla dziecka

Co powinien powinien wiedzieć o funkcjonowaniu kont dla dzieci. Po pierwsze nawet noworodek może mieć konto w banku. Do założenia takiego rachunku będzie potrzebny dokument dziecka, akt urodzenia lub dowód tożsamości. Takie konto zwykle nic rodzica nie kosztuje. Środki tam wpłacane należą do dziecka i może nimi zarządzać w ograniczonym zakresie. Jak podaje portal bankier.pl co do zasady rodzic może w danym miesiącu wypłacić z konta dziecka tylko kwotę nieprzekraczającą tzw. zwykłego zarządu.

"Nie ma jednej stawki, która odpowiada zwykłemu zarządowi, co więcej - kwoty te zmieniają się w czasie" - czytamy. Portal dodaje, że każda operacja wykonywana z konta dziecka, a przekraczająca kwotę tego rzędu wymaga "przedstawienia bankowi zgody sądu rodzinnego".

– W uzasadnieniu do składanego wniosku warto wyłożyć całą materię jak laikowi, ale też nie przesadzić, żeby nie powstało wrażenie, że trudno jednoznacznie ocenić, czy decyzja rodziców jest zgodna z interesem dziecka – mówi w rozmowie z bankier.pl adwokat Anita Słupianek-Graca. Wniosek należy złożyć w sądzie lub nadać go pocztą. Sprawa może odbyć się online jeśli rodzic może mieć problem z fizycznym stawieniem się na rozprawie. – Jeśli uzasadnienie wniosku będzie klarowne i przekonujące, sąd może podjąć decyzję o rozpatrzeniu sprawy na posiedzeniu niejawnym, bez konieczności spotykania się z sędzią – mówi prawniczka.

