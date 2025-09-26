Zamień wnętrza w jesienny raj. Lidl zaskakuje nową kolekcją

Beata Lekszycka
Beata Lekszycka
2025-09-26 15:53

Jesień to czas, w którym chętniej otaczamy się miękkością i ciepłymi barwami. Lidl wprowadził kolekcję Livarno home i Esmara®, dzięki której sypialnia i codzienne rytuały nabiorą wyjątkowej przytulności. Dodatkowo na klientów czekają promocje i specjalne okazje w aplikacji Lidl Plus.

  • Lidl oferuje pościel Livarno Home (od 29,99 zł) i prześcieradła (od 19,99 zł) w różnych rozmiarach i materiałach.
  • Uzupełnij dom jesiennymi tekstyliami, np. kocem szenilowym (-30% za 34,99 zł) i dywanem shaggy (59,99 zł).
  • Dostępne są wygodne piżamy Esmara® (34,99 zł) dla kobiet i mężczyzn, w tym z naturalnych barwników.
  • Wykorzystaj promocje Lidl Plus: -50% na drugi produkt (25-27.09) i darmowa dostawa online (28.09 od 49 zł).

 Dobry sen – pościel i prześcieradła

W ofercie Lidla znalazła się pościel z mikrowłókna satynowego z praktycznym zamkiem. Do wyboru są trzy zestawy: 140 × 200 cm z poszewką na poduszkę (29,99 zł), komplet 160 × 200 cm z dwiema poszewkami (32,99 zł) oraz większy 220 × 200 cm z dwiema poszewkami (42,99 zł).

Dla miłośników naturalnych tkanin przygotowano pościel z muślinu – delikatną, przewiewną i trwałą. Zestawy dostępne są w trzech rozmiarach od 89 zł do 139 zł. Ofertę uzupełniają prześcieradła z dżerseju z gumką wykonane w 100% z bawełny (od 19,99 zł do 39,99 zł), dostępne w czterech kolorach, oraz narzuta na łóżko z materiału pochodzącego z recyklingu (59,99 zł).

Przytulne dodatki na jesienne wieczory

Jesienne aranżacje dopełnią miękkie tekstylia i akcesoria. Koc szenilowy o wymiarach 125 × 140 cm kupimy teraz w promocji  30% taniej za 34,99 zł. Przyjemną atmosferę wprowadzi także dywan shaggy (80 × 150 cm) w cenie 59,99 zł, wykonany z materiałów z recyklingu i dostosowany do ogrzewania podłogowego.

Drobne detale mają znaczenie – poszewka na poduszkę (29,99 zł), zasłony zaciemniające w zestawie 2 sztuk (49,99 zł) czy dekoracyjne wazony i doniczki (od 25,99 zł).

Do 27 września obowiązuje dodatkowa  promocja – 50% taniej na drugi, tańszy produkt z kategorii dekoracji, mebli, pościeli i prześcieradeł.

Piżamy na chłodne wieczory

Jesienny relaks nie obędzie się bez wygodnej piżamy. W sklepach Lidl oraz online pojawiła się kolekcja Esmara® i Esmara men. Wśród propozycji znajdziemy piżamę damską z wiskozy (34,99 zł) oraz model z bawełny w technologii ecorpint by CHT, wykorzystującej naturalne barwniki. Panowie mogą wybrać piżamę męską z bawełną zrównoważonego pochodzenia, również w cenie 34,99 zł.

Do 27 września użytkownicy aplikacji Lidl Plus mogą skorzystać z promocji – 40% taniej na drugi, tańszy produkt z wybranych modeli piżam.

Dodatkowe korzyści dla użytkowników Lidl Plus

Tylko w niedzielę, 28 września, czeka specjalna okazja – darmowa dostawa na lidl.pl przy zakupach od 49 zł. Wystarczy aktywować kupon w aplikacji Lidl Plus i złożyć zamówienie w terminie promocji. 

