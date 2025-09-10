Rząd zdecydował o całkowitym zawieszeniu ruchu granicznego z Białorusią. Decyzja ta ma związek z planowanymi na 12-16 września 2025 roku rosyjsko-białoruskimi ćwiczeniami wojskowymi „Zapad-2025”. Zgodnie z projektem rozporządzenia opublikowanym na stronie Rządowego Centrum Legislacji, ograniczenia mają obowiązywać od 12 września do odwołania. Jak zapowiedział premier Donald Tusk, zamknięcie ma charakter prewencyjny. Obecnie na granicy polsko-białoruskiej funkcjonuje pięć przejść granicznych: trzy kolejowe i dwa drogowe.

Stanowisko PKP Cargo w sprawie zamknięcia granic

Jak zamknięcie granicy wpłynie na działalność PKP Cargo? Na pytania PAP odpowiedziała zastępca dyrektora biura zarządu, promocji i relacji inwestorskich w spółce, Julita Sołtysiak. Jej zdaniem, krótkotrwałe zamknięcie nie powinno znacząco zakłócić pracy przewoźnika. „Z dostępnych obecnie informacji wynika, że zamknięcie granicy będzie miało charakter czasowy i jest spowodowane rosyjsko-białoruskimi manewrami wojskowymi Zapad 2025. Są one planowane w dniach 12-16 września 2025 roku na terytorium Białorusi. Taka decyzja będzie miała krótkotrwały wpływ na przejezdność i realizację kontraktów” - uspokaja Sołtysiak.

Jednak scenariusz, w którym zamknięcie granicy potrwa dłużej, budzi obawy. Może to negatywnie wpłynąć na realizację przewozów w ramach Nowego Jedwabnego Szlaku, kluczowego połączenia kolejowego między Chinami a Europą.

„Obecnie obsługa kontraktów tym szlakiem odbywa się prawie wyłącznie przez Białoruś i przejście Brześć - Terespol i terminale w Małaszewiczach (gdzie następuje przeładunek towarów z taboru szerokotorowego na normalnotorowy - PAP). Dłuższe zamknięcie przejścia z Białorusią może spowodować przeniesienie transportu kontenerowego przewożonego koleją z Chin do korytarza przez Kazachstan, Morze Kaspijskie, Morze Czarne na południe Europy albo przez Turcję” - ostrzega przedstawicielka PKP Cargo.

Przekierowanie transportu na inne trasy wiązałoby się z dodatkowymi kosztami i wydłużeniem czasu dostawy, co mogłoby osłabić konkurencyjność polskiego sektora transportowego.

