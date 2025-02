Zapowiedź polskiego Nobla w nauce. Odważna prognoza ze strony rządowej

Narodowe Centrum Badań Jądrowych. Inwestycje warte potencjalnie Nobla

„Jak mówiła Skłodowska-Curie, nauka jest piękna. To prawda, ale wymaga bardzo mocnego wsparcia i zrozumienia, że jest potrzebna. Wymaga cierpliwości, ale też wymaga pieniędzy” – podkreśliła marszałek Senatu.

Jak poinformowała Magdalena Jędrkiewicz, kierownik Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi NCBJ, w tej instytucji kobiety stanowią ok. 30 proc. pracowników naukowych. W spotkaniu wzięło udział kilkanaście z nich.

Polskie innowacje z zakresu inżynierii

„Jestem specjalistką w dziedzinie plazmowej inżynierii powierzchni. To część inżynierii materiałowej i część nauki, w której mogę wykazać się kreatywnie w tworzeniu nowych struktur, nowych materiałów” – opowiadała prof. Katarzyna Nowakowska-Langier, kierowniczka Zakładu Technologii Plazmowych i Jonowych NCBJ.

Prof. Nowakowska-Langier, która ma na koncie kilka patentów, dodała, że niektóre z prac badawczych jej i jej zespołu zostały już wykorzystane w przemyśle. To np. metoda GIMS (Gas Injection Magnetron Sputtering), która została zastosowana w produkcji powłok ochronnych na wielkogabarytowych szybach.

Swoją pracę opisywała też mgr inż. Aleksandra Lenartowicz-Gasik, fizyk w Zakładzie Aparatury Jądrowej NBCJ. „Zajmuję się przede wszystkim strukturami przyspieszającymi w akceleratorach liniowych, a także pomiarami dozymetrycznymi wiązek fotonowych, elektronowych” – powiedziała.

Wyjaśniła też, że akceleratory są stosowane m.in. w medycynie – przede wszystkim w radioterapii: „Radioterapia od lat pomaga leczyć choroby onkologiczne. My jako NBCJ od dobrych kilkunastu lat zajmujemy się jedną techniką radioterapii. Skonstruowaliśmy, zaprojektowaliśmy i wytworzyliśmy akcelerator do terapii śródoperacyjnej. To urządzenie jest unikatowe w stosunku do konwencjonalnych akceleratorów, które stosujemy na co dzień w szpitalach onkologicznych. Nasz akcelerator pracuje w sali operacyjnej”.

Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ), które mieści się w dzielnicy Otwocka - Świerku, powstało w 2011 r. z połączenia Instytutu Energii Atomowej i Instytutu Problemów Jądrowych.

