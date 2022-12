Zapożyczaliśmy się na potęgę! Szczególnie przed świętami. Ile jesteśmy dłużni?

Uwaga! Awaria Blika zakończona. Co się stało? [AKTUALIZACJA]

Jak podało Biuro Informacji Kredytowej, w listopadzie 2022 roku firmy pożyczkowe udzieliły 316,5 tys. pożyczek o łącznej wartości 836 mln zł. W porównaniu z listopadem 2021 oznacza to wzrost w ujęciu wartościowym o 18,2 proc., a w ujęciu liczbowym o 13,2 proc. – podano. Łączna wartość pożyczek pozabankowych od stycznia do listopada br. wyniosła 8,289 mld zł. Zwrócono uwagę, że w listopadzie br. w porównaniu do poprzedniego roku, w pożyczkach ze wszystkich przedziałów kwotowych zaobserwowano dodatnie dynamiki.

"Najwyższe dynamiki w ujęciu liczbowym odnotowały pożyczki z przedziału 1000–2000 zł (+14,9 proc.) a wartościowym pożyczki z przedziału do 500 zł (+16,1 proc.)" – przekazało BIK. W listopadzie 2022 43,8 proc. wartości nowo udzielonych pożyczek przyznano na kwoty powyżej 5 tys. zł (w ujęciu liczbowym 11,6 proc. pożyczek), a za 9,5 proc. wartości odpowiadały pożyczki do 1 tys. zł, chociaż liczbowo były udzielane najczęściej (43,6 proc. wszystkich pożyczek) – stwierdzono. Wskazano, że w tym samym okresie średnia wartość pozabankowej pożyczki wyniosła 2 329 zł, co oznacza wzrost o 1,2 proc. w ujęciu r/r.

