Zasiłek pogrzebowy 2024

Zasiłek pogrzebowy w 2023 roku wynosi 4 tys. zł. Pomimo kolosalnej inflacji, rząd nie zdecydował się na podniesienie tejże stawki. Choć branża funeralna i Polacy, którym przyszło zmierzyć się z organizacją pochówku osoby bliskiej, grzmią od dawna, że za taką stawkę nie da się zorganizować średniej jakości pogrzebu, już nie wspominając o pochówku niezwykle uroczystym. 4 tys. zł wystarcza na absolutne minimum. Wielokrotnie rodziny muszą z własnej kieszeni dopłacać firmom pogrzebowym, gdy zależy im na tym, by ceremonia pogrzebowa miała odpowiedni charakter, a nie najskromniejszy z możliwych.

Wcześniej politycy obiecywali podwyżki zasiłku pogrzebowego. Ale kiedy przyszło do konkretów, to wielu zamilkło. Na przykład na darmo szukać propozycji podniesienia kwoty zasiłku pogrzebowego w postulatach Prawa i Sprawiedliwości. Za to taka propozycja, znalazła się w programie Koalicji Obywatelskiej. Politycy tego obozu proponują podniesienie zasiłku pogrzebowego do około 6 tys. zł. Według zapowiedzi Koalicji Obywatelskiej, zasiłek pogrzebowy zostanie zwiększony do poziomu wynoszącego 150 proc. płacy minimalnej, co oznacza, że od lipca 2024 roku wynosiłby on 6450 złotych, w porównaniu do obecnych 4 tys. złotych.

W programie PiS nie ma ani słowa o podniesieniu kwoty zasiłku pogrzebowego.5 lipca 2023, Jacek Sasin: - Zrobię wszystko, żeby jeszcze przed wyborami załatwić sprawę podwyższenia zasiłku pogrzebowego.Nie dotrzymał słowa. W programie nie ma o tym słowa. Oszukali ludzi w żałobie.— Patryk Słowik (@PatrykSlowik) September 9, 2023

