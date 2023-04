Zasiłek pogrzebowy będzie wyższy? Ważna deklaracja premiera Morawieckiego

QUIZ PRL. Zagadki z PRL-u. Czy Połomski nosił perukę? Tylko nieliczni to odgadną!

Zasiłek pogrzebowy 2023 – ile wynosi?

Zasiłek pogrzebowy to jednorazowe świadczenie przyznawane przez ZUS lub KRUS (dla rolników) przysługujące w razie śmierci bliskiej osoby. Ma to być rekompensata za poniesione koszty pochówku. Zasiłek pogrzebowy wynosi dla członków rodziny 4 tys. zł, niezależnie od poniesionych kosztów pogrzebu. Z kolei osobie obcej lub pracodawcy, domowi pomocy społecznej, gminie, powiatowi, osobie prawnej kościoła lub związku wyznaniowego przysługuje zasiłek do wysokości poniesionych kosztów, ale nie więcej niż 4 tys. zł. Wysokość zasiłku pogrzebowego nie była zmieniana od 2011 roku.

Premier Morawiecki o zasiłku pogrzebowym

Morawiecki w czasie konferencji był pytany m.in., "czy rząd planuje zwiększyć zasiłek pogrzebowy z 4 tys. do 15 tys. złotych oraz czy trwają jakieś prace na ten temat". Jak zaznaczył premier, "nie ma takich prac". Wskazał także, że "obecnie mamy bardzo różne programy, które mamy w zamyśle dopiero do zaprezentowania w trakcie naszej kampanii wyborczej, tak żeby nad różnymi elementami tej bardzo szeroko rozumianej polityki społecznej pracować". "Przepracujemy je, ale takiej zmiany, jak ta, o którą pan pyta, nie ma" - powiedział Morawiecki.

