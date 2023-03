i Autor: pixabay Zdjęcie poglądowe

Zasiłek pogrzebowy

Mentzen: Zlikwidować zasiłek pogrzebowy. Ludzie chowani jak zwierzęta

"To wyrzucanie pieniędzy" - powiedział w wywiadzie dla Wirtualnej Polski Sławomir Mentzen, prezes Nowej Nadziei, współprzewodniczący Konfederacji. Polityk odniósł się w ten sposób do likwidacji zasiłku pogrzebowego. "Wprowadzenie zasiłku pogrzebowego spowodowało, że zakłady pogrzebowe podniosły ceny usług. W efekcie państwo transferuje pieniądze do zakładów pogrzebowych, a bliscy zmarłego i tak muszą płacić" - dodaje Mentzen.