Zasiłek pogrzebowy znacznie się zwiększy. Znamy projekt zmian

Komu przysługuje zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek pogrzebowy stanowi jednorazowe świadczenie, które przysługuje w razie śmierci osoby ubezpieczonej, osoby, która pobierała emeryturę lub rentę lub spełniała warunki do uzyskania tych świadczeń albo członka rodziny wymienionych osób.

Zasiłek pogrzebowy przysługuje osobie (podmiotowi), która poniosła koszty związane z pogrzebem. Uprawnionymi do zasiłku nie będą więc tylko członkowie rodziny zmarłego, ale również ponoszący koszty pochówku przyjaciele, pracodawca, gmina czy kościół. W przypadku, gdy koszty pogrzebu poniosło kilka osób/podmiotów, zasiłek pogrzebowy ulega podziałowy między te osoby/podmioty, proporcjonalnie do poniesionych przezeń kosztów. Obecna kwota zasiłku pogrzebowego to 4000 zł, obowiązuje od dnia 1 marca 2011 r.

Jaka wysokość zasiłku pogrzebowego po planowanych zmianach?

Proponuje się podwyższenie kwoty zasiłku pogrzebowego z 4000 zł do 7000 zł. Kwota ta będzie podlegała waloryzacji. Celem proponowanej zmiany jest zmniejszenie obciążeń finansowych osób pokrywających koszty pogrzebu, przy jednoczesnym uwzględnieniu możliwości finansowych Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i budżetu państwa.

Wniosek do ZUS o zasiłek pogrzebowy

Wniosek o zasiłek pogrzebowy należy złożyć do ZUS w terminie 12 miesięcy. Konieczne jest dołączenie odpisu skróconego aktu zgonu oraz rachunków dotyczących poniesionych kosztów. Akt zgonu może być wystawiony za granicą. Nie może być to tymczasowy akt zgonu – wtedy powinien być wystawiony w Polsce.

Jeśli decyzja ZUS jest negatywna, przysługuje środek odwoławczy do rejonowego sądu pracy i ubezpieczeń społecznych za pośrednictwem oddziału ZUS, który wydał decyzję. Zasiłek jest wypłacany w terminie 30 dni od złożenia dokumentów.

