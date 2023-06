Spis treści

Świadczenie przedemerytalne to pomoc finansowa dla osób o długim stażu pracy, zwolnionych z powodu upadłości lub niewypłacalności firmy, które z powodu wieku nie mogą znaleźć nowego zatrudnienia. O świadczenie mogą się ubiegać osoby w wieku przedemerytalnym (kobiety do 60 lat, mężczyźni do 65 lat ), uprawnione do otrzymywania emerytury ze względu na staż pracy, ale obecnie pozbawione źródła przychodu.

Świadczenie przedemerytalne mogą otrzymać również osoby, którym ustało prawo do renty lub świadczenia dla opiekuna osoby niepełnosprawnej i z powodu wieku nie mają możliwości znalezienia pracy.

Kto może otrzymać świadczenie przedemerytalne

Aby otrzymać prawo do świadczenia przedemerytalnego, musisz spełnić następujące warunki wspólne bez względu na przyczynę braku możliwości znalezienia pracy:

do dnia rozwiązania stosunku pracy mieć ukończone 56 lat (kobiety), bądź 61 lat (mężczyźni) i mieć 20 lat stażu pracy (kobiety) bądź 25 lat (mężczyźni), a pracę stracić wskutek likwidacji zakładu lub jego niewypłacalności,

ukończyć 55/60 lat (kobiety/mężczyźni), w tym przypadku okresy składkowe oraz nieskładkowe muszą wynosić 30/35 lat (kobiety/mężczyźni), a pracę trzeba stracić z winy pracodawcy,

posiadać staż pracy wynoszący minimum 35 lat (kobiety) i 40 lat (mężczyźni), zaś pracę stracić z winy pracodawcy (w takiej sytuacji świadczenie otrzyma się bez względu na wiek).

Ważne! Do stażu pracy wliczane są okresy składkowe i nieskładkowe. W przypadku wliczania okresów nieskładkowych – nie mogą przekroczyć jednej trzeciej okresów składkowych.

Zarejestruj się jako bezrobotny

Pracownik po zwolnieniu z zakładu pracy musi zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy, jako bezrobotny. Zasiłek przedemerytalny przysługuje osobie, która przez okres co najmniej 180 dni pobierała zasiłek dla bezrobotnych, obecnie jest zarejestrowana jako bezrobotna i w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych nie odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

Złóż wniosek

Świadczenia przedemerytalne przyznaje się na wniosek złożony w oddziale ZUS właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Wniosek o przyznanie świadczenia przedemerytalnego musisz złożyć w terminie nieprzekraczającym 30 dni od dnia wydania przez powiatowy urząd pracy dokumentu poświadczającego 180-dniowy okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych.

Ważne! Jeśli termin złożenia wniosku zostanie przekroczony, ZUS wyda decyzję o odmowie świadczenia przedemerytalnego. Można jednak zgłosić wniosek o przywrócenie terminu na złożenie wniosku.

Gdy ustało prawo do renty

Osobie, której ustało prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, przysługuje prawo do świadczenia przedemerytalnego, gdy zostaną spełnione warunki wspólne, wymienione wcześniej oraz gdy osoba zarejestrowała się we właściwym powiatowym urzędzie pracy w ciągu 30 dni od dnia ustania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy pobieranej nieprzerwanie przez okres co najmniej 5 lat oraz do dnia, w którym ustało prawo do renty oraz do tego dnia osoba ukończyła co najmniej 55 lat (kobieta) lub 60 lat (mężczyzna) i osiągnęła okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 20 lat (dla kobiet) i 25 lat (dla mężczyzn).

Dzień ustania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy to:• pierwszy dzień miesiąca przypadający po miesiącu, do którego przysługiwała renta lub,• dzień określony w decyzji ZUS, jeżeli prawo ustało z innej przyczyny niż upływ okresu, na jaki ZUS przyznał rentę.

Gdy ustało prawo do świadczenia pielęgnacyjnego

Osobie, której ustało ustało prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna z powodu śmierci osoby nad którą sprawowano opiekę, przysługuje prawo do świadczenia przedemerytalnego, jeśli spełnia warunki wspólne oraz zarejestrowała się w urzędzie pracy w ciągu 60 dni od dnia ustania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna z powodu śmierci osoby, nad którą osoba sprawowała opiekę. Zasiłek ten pobierała nieprzerwanie przez okres co najmniej 365 dni, a do dnia ustania prawa do niego ukończyła co najmniej 55 lat (kobiety) lub 60 lat (mężczyźni) oraz posiada wymagany okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn.

Ile wynosi świadczenie przedemerytalne w 2023 roku?

Zasiłek przedemerytalny jest corocznie waloryzowany, tak jak emerytury i od 1 marca 2023 jest wypłacany w wysokości 1600,70 zł brutto miesięcznie. Do końca lutego kwota świadczenia wynosiła 1350,70 zł brutto.

Jeśli pobierasz świadczenie emerytalne jesteś zobowiązany powiadomić ZUS o osiąganiu przychodu oraz o jego wysokości. W zależności od tej wysokości organ rentowy wypłaca zasiłek przedemerytalny w pełnej wysokości, zmniejsza bądź też zawiesza prawo do świadczenia.

Zmniejszenie świadczenia przedemerytalnego

Świadczenie przedemerytalne ulega zmniejszeniu w przypadku, gdy kwota przychodu przekracza miesięcznie kwotę 25 proc. przeciętnego wynagrodzenia w roku kalendarzowym poprzedzającym termin waloryzacji (obecnie wynosi 1586,60 zł) i nie przekracza kwoty 70 proc. tego wynagrodzenia (obecnie 4442,40 zł). Gwarantowana kwota świadczenia przysługująca osobie osiągającej przychód przekraczający 25 proc. przeciętnego wynagrodzenia, jednak nie wyższy niż 70 proc. tego wynagrodzenia wynosi 800,35 zł.

Kiedy świadczenie przedemerytalne będzie zawieszone?

Zawieszenie świadczenia będzie możliwe jeśli:

nabędziesz prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy,

nabędziesz prawo do renty inwalidzkiej,

podejmiesz wypłatę renty strukturalnej lub świadczenia o charakterze rentowym z instytucji zagranicznej,

uzyskasz przychodu przekraczający 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

