i Autor: Wiktor Bakiewicz/Super Express

Świadczenia socjalne

Nowe zasiłki dla bezrobotnych. Ile kuroniówka wyniesie od 1 czerwca?

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych co roku jest waloryzowana. Od 1 czerwca można spodziewać się kolejnych podwyżek. Dokładna wysokość zasiłku zależy od stażu pracy. Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu, po spełnieniu niezbędnych wymogów, od dnia zarejestrowania się we właściwym powiatowym urzędzie pracy. Jaką podwyżkę otrzyma bezrobotny?