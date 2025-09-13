Stypendium szkolne w 2025 r. to 99,20-248 zł/mies. z podniesionym kryterium dochodowym do 823 zł na osobę, zwiększając dostępność wsparcia.

Wniosek o stypendium należy złożyć do 15 września; pomoc może trwać do 10 miesięcy i jest zależna od gminy.

Oprócz stypendium, dostępne są zasiłki: szkolny (do 620 zł za nagłe zdarzenia) i nowy 1000 zł dla poszkodowanych w klęskach żywiołowych (bez wniosku po zasiłku celowym).

Stypendium szkolne – komu przysługuje?

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty, stypendium szkolne jest świadczeniem socjalnym dla uczniów w trudnej sytuacji materialnej. O pomoc mogą ubiegać się dzieci i młodzież z rodzin, w których występują takie problemy, jak bezrobocie, niepełnosprawność, choroba, zdarzenia losowe czy niskie dochody.

Stypendium wypłacane jest najczęściej w formie gotówki, ale może też przyjąć postać dofinansowania podręczników lub zajęć edukacyjnych.

Ile wynosi stypendium szkolne w 2025 roku?

W roku szkolnym 2025/2026 stypendium wynosi od 99,20 zł do 248 zł miesięcznie. Wsparcie przyznaje się na okres od jednego do maksymalnie dziesięciu miesięcy, co oznacza, że w ciągu całego roku uczeń może otrzymać nawet 2480 zł.

Ważną zmianą jest podwyższenie kryterium dochodowego – od 2025 roku wynosi ono 823 zł na osobę w rodzinie (wcześniej 600 zł). Zmieniono także przelicznik dochodu z gospodarstwa rolnego – za 1 ha obowiązuje kwota 459 zł (w 2024 r. było to 345 zł).

Wniosek o stypendium tylko do 15 września

Procedury różnią się w zależności od gminy, bo to rada gminy określa szczegółowe zasady przyznawania pomocy. Wspólne pozostaje jedno – wniosek trzeba złożyć do 15 września. Wyjątkiem są sytuacje uzasadnione, kiedy termin ten może zostać przedłużony.

Zasiłek szkolny – pomoc w nagłych sytuacjach

Odrębną formą wsparcia jest zasiłek szkolny, który można otrzymać, gdy trudności materialne wynikają z nagłych zdarzeń losowych. Świadczenie to nie jest cykliczne – może zostać przyznane raz lub kilka razy w roku. Maksymalna wysokość jednorazowego zasiłku to 620 zł, a pieniądze można przeznaczyć m.in. na przybory, odzież czy inne potrzeby związane z nauką.

Nowy dodatek 1000 zł dla poszkodowanych uczniów

Od 2025 roku funkcjonuje także zasiłek losowy na cele edukacyjne, przyznawany uczniom, których rodziny ucierpiały w wyniku klęsk żywiołowych. Wsparcie wynosi 1000 zł jednorazowo na każde dziecko.

Świadczenie przysługuje w latach szkolnych 2024/2025–2027/2028 uczniom i dzieciom realizującym obowiązek przedszkolny. Kluczowe jest wcześniejsze uzyskanie zasiłku celowego z pomocy społecznej. Dopiero na tej podstawie wójt, burmistrz lub prezydent miasta sporządza listę uprawnionych uczniów. Co ważne – nie trzeba składać dodatkowego wniosku o samo świadczenie losowe.

