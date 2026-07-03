Zaskakujące dane na początku sezonu ogórkowego. Tak wygląda szara strefa w Polsce

Mateusz Kobyłka
Mateusz Kobyłka
Polska Agencja Prasowa
Polska Agencja Prasowa
2026-07-03 14:19

Szara strefa w Polsce wyraźnie się kurczy. Najnowsze dane Państwowej Inspekcji Pracy wskazują, że nielegalne zatrudnienie maleje zarówno wśród Polaków, jak i cudzoziemców. W ubiegłym roku inspektorzy wykryli o 7,5 proc. mniej Polaków i aż o 19 proc. mniej obcokrajowców pracujących na czarno.

Dłonie osoby przeliczającej plik banknotów. O kurczącej się szarej strefie w Polsce przeczytasz na SE Superbiz.
Autor: Peopleimages/ Shutterstock
  • Zaskakujący spadek pracy na czarno: W 2025 roku odnotowano wyraźne zmniejszenie liczby osób pracujących nielegalnie, zarówno wśród Polaków, jak i cudzoziemców.
  • 7,5% mniej Polaków w szarej strefie: W 2025 roku wykryto 13,5 tys. nielegalnie zatrudnionych obywateli Polski, co stanowi spadek o 7,5% rok do roku.
  • Koniec wzrostów dla cudzoziemców: Po latach wzrostu, liczba nielegalnie zatrudnionych obcokrajowców spadła o aż 19% (do 5,8 tys.) w 2025 roku.
  • Pozytywny trend legalizacji zatrudnienia: Dane Państwowej Inspekcji Pracy wskazują na ogólną poprawę legalności zatrudnienia w Polsce w ubiegłym roku.

Zaskakujący spadek nielegalnego zatrudnienia. Najnowsze dane Państwowej Inspekcji Pracy

Wygląda na to, że praca na czarno przestaje się w Polsce opłacać – i to na dużą skalę. Z najnowszego raportu Państwowej Inspekcji Pracy, cytowanego przez "Dziennik Gazeta Prawna", płyną bardzo optymistyczne wnioski. Inspektorzy w całym kraju podczas kontroli wykryli znacznie mniej przypadków powierzania pracy niezgodnie z przepisami niż jeszcze rok wcześniej. To zmiana, która dotyczy zarówno polskich obywateli, jak i pracujących u nas obcokrajowców.

Dane są jednoznaczne. W ubiegłym roku Państwowa Inspekcja Pracy ujawniła łącznie 19,3 tys. osób pracujących w szarej strefie, co stanowi wyraźny spadek w porównaniu z poprzednimi latami. To pozytywny sygnał dla całej gospodarki. Mniejsza szara strefa oznacza nie tylko większe wpływy do budżetu państwa z tytułu podatków i składek, ale także większe bezpieczeństwo samych pracowników, którzy zyskują dostęp do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.

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Mniej Polaków pracuje na czarno. Co stoi za tą zmianą?

Spadek nielegalnego zatrudnienia jest szczególnie widoczny wśród obywateli Polski. Jak wynika z danych PIP, w ubiegłym roku inspektorzy wykryli 13,5 tys. Polaków zatrudnionych z pominięciem formalnej umowy. To o 7,5 proc. mniej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Choć inspekcja nie analizuje wprost przyczyn tego zjawiska, eksperci rynku pracy wskazują na kilka możliwych powodów.

Malejąca szara strefa w Polsce może być efektem dobrej koniunktury na rynku pracy i rosnącej presji płacowej. Pracownicy, mając większy wybór ofert, rzadziej godzą się na niekorzystne warunki i pracę bez umowy. Jednocześnie rośnie świadomość prawna i coraz więcej osób zdaje sobie sprawę z ryzyka, jakie niesie za sobą praca na czarno – braku prawa do urlopu, zasiłku chorobowego czy przyszłej emerytury.

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SZARA STREFA