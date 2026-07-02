Zastój na rynku nieruchomości, deweloperzy walczą o klientów. Co dalej z cenami mieszkań?

Dariusz Brzostek
Dariusz Brzostek
2026-07-02 14:39

Po mocnym początku roku rynek mieszkaniowy wyraźnie wyhamował. Kupujący coraz ostrożniej podchodzą do zakupu lokali, a deweloperzy ograniczają nowe inwestycje. Mimo to ceny mieszkań nie rosną, a eksperci wskazują, że osoby szukające własnego „M” wciąż mają duży wybór i spore pole do negocjacji.

Nowoczesne osiedle mieszkaniowe nad rzeką w Warszawie. O zastoju na rynku nieruchomości przeczytasz na SE Superbiz.
Autor: Szymon Starnawski Panoramiczny widok na współczesne osiedle mieszkaniowe w Warszawie, z rzeką i zielenią na pierwszym planie, a w tle zarys wieżowców, symbolizujący wysokie ceny mieszkań w stolicy, o których przeczytasz na Super Biznes.

Popyt na mieszkania wyraźnie osłabł

Drugi kwartał 2026 r. przyniósł schłodzenie rynku mieszkaniowego. W siedmiu największych polskich metropoliach deweloperzy sprzedali około 11,9 tys. mieszkań, czyli aż o 20 proc. mniej niż na początku roku. Największe spadki sprzedaży odnotowano w Łodzi, Trójmieście i we Wrocławiu - tak wynika z raportu opracowanego przez Big Data i RynekPierwotny.pl.

Eksperci wskazują, że wpływ na decyzje kupujących miały niepewna sytuacja gospodarcza oraz droższe kredyty.

Deweloperzy naciskają hamulec

Firmy budujące mieszkania również stały się bardziej ostrożne. W drugim kwartale do sprzedaży trafiło niespełna 9,9 tys. nowych lokali. To wynik aż o 28 proc. słabszy niż rok temu.

Najmocniej ograniczono nowe inwestycje w Krakowie. Tam liczba mieszkań wprowadzonych do sprzedaży spadła aż o 72 proc. w porównaniu z pierwszym kwartałem.

Mieszkań na rynku jest pod dostatkiem

Choć nowych inwestycji przybywa wolniej, kupujący nadal mogą przebierać w ofertach. W samej Warszawie dostępnych jest około 17 tys. mieszkań, a w Krakowie i Łodzi po ponad 11 tys.

Coraz większą część oferty stanowią gotowe lokale, które można odebrać niemal od ręki. Dla deweloperów oznacza to zamrożone pieniądze, dlatego są bardziej skłonni do promocji i negocjacji cen.

Ceny ofertowe mieszkań stoją w miejscu

Najdroższym miastem pozostaje Warszawa, gdzie średnia cena metra kwadratowego zbliżyła się do 20 tys. zł. W większości dużych miast ceny jednak praktycznie się nie zmieniły.

Eksperci nie spodziewają się także większych podwyżek w najbliższych miesiącach. Duża liczba mieszkań w ofercie i silna konkurencja między deweloperami sprawiają, że firmy bardziej walczą o klientów, niż podnoszą ceny.

Dobry moment, aby uzyskać rabat 

Zdaniem analityków wyraźniejsze ożywienie rynku może pojawić się dopiero pod koniec roku.

Na razie jednak wszystko wskazuje na to, że ceny mieszkań pozostaną stabilne, a osoby planujące zakup własnego lokum nadal będą mogły liczyć na szeroki wybór i atrakcyjne rabaty.

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