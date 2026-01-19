250 euro miesięcznie – tyle wynosi niemieckie świadczenie Kindergeld na każde dziecko, co po przeliczeniu daje około 1050 zł

Kindergeld - niemieckie świadczenie rodzinne bez ograniczeń dochodowych

Kindergeld to niemiecki odpowiednik polskiego programu 800 plus. To miesięczne świadczenie wypłacane rodzicom lub opiekunom prawnym na każde dziecko. Kluczowa różnica? Przysługuje bez względu na wysokość dochodów rodziny.

Zasiłek mogą otrzymać zarówno obywatele Niemiec, jak i cudzoziemcy mieszkający lub pracujący na terenie tego kraju. Dla polskich rodzin to realna szansa na dodatkowe wsparcie finansowe.

Komu przysługuje Kindergeld – warunki otrzymania świadczenia

Świadczenie przysługuje na dzieci w różnym wieku, w zależności od ich sytuacji życiowej:

Dzieci do 18 lat – zasiłek wypłacany jest automatycznie bez dodatkowych warunków.

– zasiłek wypłacany jest automatycznie bez dodatkowych warunków. Młodzież 18-21 lat – świadczenie przysługuje, jeśli dziecko nie pracuje i jest zarejestrowane jako osoba poszukująca pracy w urzędzie pracy.

– świadczenie przysługuje, jeśli dziecko nie pracuje i jest zarejestrowane jako osoba poszukująca pracy w urzędzie pracy. Młodzi dorośli 18-25 lat – Kindergeld wypłacane jest, gdy dziecko kontynuuje naukę, odbywa szkolenie zawodowe, praktykę, staż lub wolontariat.

Świadczenie przysługuje także podczas przerwy między szkołą a studiami, jeśli trwa ona maksymalnie 4 miesiące. Dziecko może również pracować do 20 godzin tygodniowo, nie tracąc prawa do zasiłku.

Kindergeld dla Polaków – jak uzyskać świadczenie pracując w Niemczech

Polacy mogą ubiegać się o Kindergeld po spełnieniu określonych warunków. Nie trzeba mieszkać w Niemczech na stałe.

Wystarczy pracować w Niemczech przez minimum 183 dni w roku, uzyskiwać ponad 90 proc. dochodów z Niemiec i być tam opodatkowanym. Stałe miejsce zamieszkania może pozostać w Polsce.

Alternatywnie świadczenie przysługuje osobom zameldowanym na stałe w Niemczech i podlegającym tam nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

1050 zł miesięcznie – jak łączyć Kindergeld z polskim 800 plus

Kindergeld wynosi obecnie 250 euro miesięcznie na każde dziecko, co daje około 1050 złotych po przeliczeniu. Świadczenie może otrzymać tylko jeden z rodziców.

Jeśli rodzina już pobiera w Polsce 800 plus, może dodatkowo starać się o Kindergeld. W takiej sytuacji Niemcy wypłacają dodatek dyferencyjny – różnicę między kwotą Kindergeld a polskim świadczeniem.

W praktyce oznacza to, że rodzina otrzyma:

800 zł z polskiego programu 800 plus

około 250 zł dodatku z Niemiec (różnica między 1050 zł a 800 zł)

Wniosek o Kindergeld – krok po kroku do świadczenia

Aby otrzymać zasiłek, należy złożyć wniosek po przepracowaniu minimum 4 miesięcy w Niemczech. Polska wersja formularza dostępna jest na stronie arbeitsagentur.de w zakładce formularze rodzinne.

Do wniosku należy dołączyć:

kopię aktu urodzenia dziecka

zaświadczenie o zatrudnieniu od niemieckiego pracodawcy

dokumenty potwierdzające działalność gospodarczą w Niemczech (jeśli dotyczy)

załącznik zagranica – potwierdzający pobieranie 800 plus w Polsce

Wniosek składa się pisemnie w odpowiednim urzędzie rodzinnym (Familienkasse). Adres właściwego urzędu można znaleźć w wyszukiwarce na stronie Familienkasse.

Kiedy wypłacane jest świadczenie Kindergeld

Termin wypłaty Kindergeld zależy od ostatniej cyfry indywidualnego numeru świadczenia (Kindergeldnummer). Każdy numer ma przypisany konkretny dzień w miesiącu.

Szczegółowy harmonogram wypłat można sprawdzić na oficjalnej stronie niemieckiej agencji pracy. Świadczenie wypłacane jest regularnie co miesiąc, bezpośrednio na wskazane konto bankowe.

