Zboże z Rosji zalewa Polskę i Europę. To wciąż mniej niż napływa z Ukrainy

Rośnie import zboża z Rosji

Business Insider sprawdził dane GUS oraz Eurostatu. Okazało się, że import zboża z Rosji do Polski w 2023 r. był ponad dwukrotnie wyższy niż w 2022 r. W dodatku był on najwyższy od 2018 r. Według GUS w 2023 r. do Polski trafiło 12,7 tys. ton zboża do Rosji, nie było wśród nich pszenicy. Zboża sprowadzane z Rosji to: gryka, kukurydza, sorgo, proso oraz ryż.

Inne wartości podaje Eurostat – według tych danych import zbóż wyniósł 14,4 tys. ton zbóż w 2023 r. oraz 7,6 tys. ton w 2022 r. Różnice są efektem stosowania różnych nomenklatur handlowych — w przypadku GUS prezentowane są dane oparte o podział według sekcji CN, w przypadku Eurostatu według klasyfikacji SITC.

Ponad milion zboża trafiło do Polski z Ukrainy

W tych samych latach import zbóż z Ukrainy, według GUS, sięgał odpowiednio nieco ponad miliona ton w 2023 r. oraz prawie 2,5 mln ton w 2022 r. W 2023 r. za ponad połowę sprowadzonego z Ukrainy zboża odpowiadała kukurydza, a jedną trzecią stanowiła pszenica. Rok wcześniej trzy na cztery kilogramy sprowadzonego zboża stanowiła kukurydza, a nieco ponad 20 proc. pszenica.

Jakie kraje sprowadzają najwięcej rosyjskiego zboża?

Dane Eurostatu pokazują, że do Europy w 2023 roku trafiło 1,54 mln ton, wobec 970 tys. ton w 2022 r. Najwięcej zboża sprowadziły następujące kraje:

*Estonia ze wzrostem importu z niespełna 4 tys. ton w 2022 r. do ponad 31 tys. ton w 2023 r.;

* Hiszpania ze wzrostem importu ze 173 tys. ton w 2022 r. do ponad 256 tys. ton w 2023 r.;

* Włochy ze wzrostem importu z 94 tys. ton w 2022 r. do ponad 473 tys. ton w 2023 r.;

* Łotwa ze wzrostem importu z 265 tys. ton w 2022 r. do ponad 421,5 tys. ton w 2023 r. (władze w Rydze podjęły jednak decyzję o całkowitym zamknięciu możliwości sprowadzania żywności z Rosji przynajmniej do 1 lipca 2025 r.).

