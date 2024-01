Zdolność kredytowa ostro w dół. Zmiany rządu Tuska pogrążą kredytobiorców?

Rząd planuje zmiany w Funduszu Wsparcia Kredytobiorców

Rząd Donalda Tuska zaproponował zmiany w Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, które zakładają m.in. obniżoną wartość wskaźnika Raty do Dochodu z 50 proc. do 40 proc. Do tej pory z FWK mogły skorzystać osoby, w których przypadku rata kredytu wzrosła do połowy ich miesięcznych dochodów, a po zmianie, wystarczyłoby, że rata wyniosłaby 40 proc. tychże zarobków.

Kolejną zmianą rządu miałoby być podwyższenie wartości dochodu uprawniającego do skorzystania z FWK. Wcześniej wynosił dwukrotność kwoty uprawniającej do skorzystania z pomocy społecznej, a po zmianie będzie to trzykrotność. Czyli z 1552 zł do 2328 zł dla 1-osobowych gospodarstw osobowych i z 1320 zł do 1980 zł na osobę w gospodarstwie domowym, którym mieszka więcej niż jedna osoba.

W teorii to zmiany korzystne dla kredytobiorców, bo więcej osób skorzysta z pomocy. Jak jednak wskazują eksperci, znaczna część klientów już w momencie brania kredytu będzie w progu, który uprawnia do skorzystania z pomocy z FWK. Czyli w teorii, od razu po wzięciu kredytu, można dostać wsparcie z Funduszu.

To oznacza, że banki stosując się do ustawowego obowiązku ograniczenia ryzyka kredytowego, mogą zaostrzyć kryteria do udzielenia kredytu. Tym samym z kredytu nie skorzystają osoby, które spełniają przesłanki do skorzystania z FWK, a tym samym spadnie zdolność kredytowa wielu Polaków.

Eksperci wyliczają, że 3-osobowe gospodarstwo domowe 2+1 z dochodem 14 400 zł brutto (ok. 10 000 zł "na rękę") do tej pory mogli zaciągnąć kredyt wysokości ok. 670 tys. zł. Po zmianach w FWK ich zdolność kredytowa spadnie o ok. 20 proc. aż do ok. 514 tys. zł!

Podobną sytuację eksperci przedstawiają w przypadku gospodarstwa 4-osobowego (2+2) z takimi samymi parametrami dochodowymi. Po zmianach w FWK ich zdolność kredytowa zmniejszy się z 605 613,4 zł do 239 583,3 zł, czyli aż o 60 proc. Gospodarstwa 5-osobowe kompletnie stracą zdolność kredytową! Tym samym wszystkie mechanizmy, które mają wspierać wielodzietne rodziny w otrzymaniu kredytu (np. Mieszkanie na start), nie będą działały.

