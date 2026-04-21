Ukraina naprawiła uszkodzony rurociąg Przyjaźń, kluczowy dla transportu ropy w Europie, co przywraca jego zdolność do działania i stabilizuje dostawy.

Mimo naprawy, ryzyko kolejnych rosyjskich ataków na infrastrukturę energetyczną Ukrainy pozostaje wysokie.

Prezydent Zełenski wzywa Europę do utrzymania sankcji wobec Rosji i dalszej dywersyfikacji źródeł energii w celu zwiększenia niezależności energetycznej.

Ukraina oczekuje od UE konkretnych decyzji ws. negocjacji akcesyjnych i odblokowania pakietu wsparcia finansowego o wartości 90 mld euro.

Naprawa rurociągu Przyjaźń po rosyjskim ataku

Prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował o zakończeniu prac naprawczych na kluczowym odcinku infrastruktury przesyłowej. „Ukraina zakończyła prace naprawcze na odcinku rurociągu naftowego Przyjaźń, który został uszkodzony w wyniku rosyjskiego ataku. Rurociąg może wznowić działalność” - napisał Zełenski w komunikatorze Telegram.

Rurociąg Przyjaźń to jeden z najważniejszych szlaków transportu ropy w Europie, dlatego jego uszkodzenie miało znaczący wpływ na bezpieczeństwo energetyczne regionu. Przywrócenie jego sprawności to krok w kierunku stabilizacji dostaw.

Bezpieczeństwo infrastruktury i ryzyko kolejnych ataków

Mimo zakończenia prac naprawczych, sytuacja pozostaje niepewna. Zełenski zaznaczył, że nie ma gwarancji, iż infrastruktura nie stanie się ponownie celem ataków. „Nasi specjaliści zapewnili podstawowe warunki do przywrócenia działania systemu rurociągów i urządzeń” - podkreślił.

Oznacza to, że choć techniczne możliwości działania zostały przywrócone, ryzyko operacyjne nadal istnieje. W kontekście trwającej wojny infrastruktura energetyczna pozostaje jednym z głównych celów działań Rosji.

Sankcje wobec Rosji i niezależność energetyczna Europy

Prezydent Ukrainy ponownie zaakcentował konieczność utrzymania presji sankcyjnej wobec Rosji. „Europa musi być niezależna od tych, którzy próbują ją zniszczyć lub osłabić” - stwierdził.

Jednocześnie zwrócił uwagę na potrzebę dalszej dywersyfikacji źródeł energii w Europie. W jego ocenie to kluczowy element budowania odporności gospodarczej i politycznej wobec zagrożeń zewnętrznych.

Wsparcie Unii Europejskiej

W kontekście współpracy z Unią Europejską, Zełenski wyraził oczekiwanie na konkretne decyzje dotyczące dalszych etapów negocjacji. „Mamy też nadzieję, że partnerzy podejmą odpowiednie kroki również w sprawie klastrów dla Ukrainy – my już wykonaliśmy swoją część pracy w odniesieniu do pierwszych klastrów” - napisał. Kijów liczy także na odblokowanie pakietu wsparcia o wartości 90 mld euro, zatwierdzonego wcześniej przez Radę Europejską.

PTNW - Miłosz Bembinow