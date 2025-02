Zero smartfonów dla dzieci poniżej 13 lat. Komisja rządowa stawia sprawę jasno

Polska to eldorado dla emerytów, ale nie z Polski! ZUS płaci krocie obcokrajowcom

Zakaz używania smartfonów

Dzieci do 13. roku życia mogą mieć zakaz używania smartfonów w Danii. Natychmiast pojawiają się pytania: to jak się z dziećmi kontaktować? Jak je kontrolować? Jak sprawdzać, gdzie akurat się znajdują? Do tego wszystkiego używa się telefonów komórkowych/smartfonów. Jak podaje PAP, wprowadzenie zakazu korzystania ze smartfonów przez dzieci powinno wymagać od rodziców zawarcia z nimi umowy o egzekwowaniu limitu wiekowego - podkreślono w raporcie komisji. Zaproponowano, aby kluby sportowe czy kółka zainteresowań dla dzieci i młodzieży znalazły inny sposób komunikacji z osobami małoletnimi niż za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Dlaczego akurat Duńczycy tak poważnie podeszli do tej sprawy? Jak przytacza PAP, według ekspertów 94 proc. młodych osób w Danii zakłada profil w mediach społecznościowych, zanim ukończy 13. rok życia, mimo że takie ograniczenie wiekowe obowiązuje podczas rejestracji. Wiek nie jest jednak weryfikowany. "Z badań komisji wynika, że dzieci w wieku 9-14 lat spędzają średnio trzy godziny dziennie na TikToku i YouTube" - zauważono.

Koniec ze smartfonami na przerwach w szkole

Po opublikowaniu wniosków komisji minister ds. edukacji i dzieci Danii Mattias Tesfaye zapowiedział w rozmowie z gazetą "Politiken" wprowadzenie ustawowego zakazu korzystania z telefonów komórkowych w szkołach i świetlicach, zarówno na lekcjach, jak i podczas przerw. W Danii wiele szkół, w porozumieniu z dziećmi i rodzicami, już wprowadziło takie ograniczenia, wyprzedzając rządowe zarządzenia. Powstało także stowarzyszenie, którego celem jest pomoc rodzicom w ograniczaniu dzieciom korzystania z urządzeń z ekranami. Organizacja promuje pomysł, aby opiekunowie deklarowali na zebraniu przed rozpoczęciem edukacji przez dzieci, że nie będą kupować im smartfona.

PAP podkreśla, że wśród innych wniosków komisji znalazła się m.in. ocena, że dzieci nie uczą się przeżywania trudności. W ocenie tego gremium należy podjąć działania na rzecz wzmocnienia wiary w siebie przez młode osoby. Zauważono, że w przypadku młodzieży praca dorywcza i wolontariat mogą pomóc im w odnalezieniu sensu życia i poczucia przynależności.

