Zerowy VAT dla darowizn towarów i usług

Powódź - zerowy VAT

Polska walczy z żywiołem. W południowej Polsce rozgrywa się dramat. Powódź niszczy wszystko. Ruszyła pomoc dla powodzian. Wsparcie nadchodzi zarówno odo osób prywatnych, jak i od państwa. Są sytuacje, kiedy to szybko trzeba zmienić przepisy, by móc pomóc dla darowizn towarów i usług przekazanych powodzianom.

"Wprowadzamy stawkę 0% VAT dla darowizn towarów i usług przekazanych w ramach pomocy poszkodowanym wskutek powodzi" - napisał minister finansów, Andrzej Domański.

Minister finansów w rządzie Donalda Tuska podkreślił we wpisie na platformie X, że 0% stawką VAT objęte będą darowizny przekazane od 12 września do 31 grudnia 2024 za pośrednictwem Organizacji Pożytku Publicznego, samorządów, podmiotów leczniczych i RARS. Projekt rozporządzenia trafił dziś do pilnych konsultacji międzyresortowych.

Wprowadzamy stawkę 0% VAT dla darowizn towarów i usług przekazanych w ramach pomocy poszkodowanym wskutek powodzi. 0% stawką objęte będą darowizny przekazane od 12 września do 31 grudnia 2024 za pośrednictwem Organizacji Pożytku Publicznego, samorządów, podmiotów leczniczych i…— Andrzej Domański (@Domanski_Andrz) September 16, 2024

Powódź w Polsce

Polska od kilku dni zmaga się z żywiołem. Woda niszczy wsie i miasta w południowej części kraju. Wielka powodziowa fala nadchodzi do kolejnych regionów Polski. Rząd wprowadził stan klęski żywiołowej na obszarze części województw dolnośląskiego, opolskiego oraz śląskiego. W Opolu i Wrocławiu obowiązuje alarm przeciwpowodziowy. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Filip Nowak poinformował, że w związku z powodziami podpisał zarządzenie, które pozwala pacjentowi skorzystać z pomocy dowolnego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, a NFZ to sfinansuje.

Dramatyczna sytuacja powodziowa jest również w innych krajach, m.in. w Czechach, Rumunii.

QUIZ PRL. Kultowe potrawy Polski Ludowej Pytanie 1 z 15 Jak nazywają się kluski wykonane z mąki i sera białego, podawane z bułką tartą? leniwe pampuchy kopytka Dalej