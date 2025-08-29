„Zielone puzzle” w energetycznej układance. Umowy PPA zmieniają oblicze polskiego rynku energii

Umowy PPA (Power Purchase Agreement): Definicja i korzyści wynikające z zakupu energii bezpośrednio z odnawialnych źródeł.

Cele ESG i dekarbonizacja: Jak umowy PPA wspierają realizację celów zrównoważonego rozwoju i redukcji śladu węglowego.

Dostępność dla średnich firm: Umowy PPA stają się coraz bardziej dostępne dla mniejszych przedsiębiorstw, otwierając nowe możliwości.

Proces wdrażania PPA: Kluczowe etapy i współpraca między klientem a firmą energetyczną w procesie podpisywania umowy PPA.

ESG wkracza na rynek

W ostatnich latach polski rynek energetyczny przeszedł znaczącą ewolucję w obszarze umów PPA (Power Purchase Agreement), zwanych też umowami bezpośrednimi. To kontrakty na zakup energii elektrycznej z konkretnych odnawialnych źródeł. O tym, dlaczego są one nie tylko gwarancją stabilności cen, ale też prostą drogą do dekarbonizacji i realizacji celów ESG, dyskutują eksperci w najnowszym odcinku podcastu E.ON Talks.

Mariola Dudek, dyrektorka departamentu zakupów strategicznych, zarządzania nieruchomościami, flotą i energią w Play, oraz Hubert Żórawski, menedżer zespołu sprzedaży w E.ON Polska w rozmowie z Patrykiem Żółtowskim zwracają uwagę na zmieniające się oczekiwania przedsiębiorstw wobec umów PPA.

– Jeszcze dwa czy trzy lata temu głównym celem było zapewnienie stabilnych cen i ekonomicznych dostaw energii. Obecnie firmy poszukują nie tylko opłacalnych rozwiązań, ale także takich, które odpowiadają na wymogi polityki ESG i redukcji śladu węglowego. Model PPA to możliwość pozyskiwania energii wyłącznie z odnawialnych źródeł, co zdecydowanie ułatwia budowanie wizerunku przedsiębiorstwa mającego pozytywny wpływ na środowisko – podkreśla Hubert Żórawski.

Nowe podejście do zarządzania energią

Podpisanie umowy PPA wymaga zaangażowania wielu działów w firmie, dlatego jest to projekt interdyscyplinarny.

– Kluczowe są gotowość strategiczna i świadomość celu. Firma musi jasno określić, co chce osiągnąć dzięki takiemu kontraktowi – czy realizację celów ESG, czy wzmocnienie reputacji jako organizacji dbającej o środowisko – wskazuje Hubert Żórawski.

Mariola Dudek podkreśla, że dzięki PPA firma Play zmieniła podejście do zarządzania energią. – Nasza strategia opiera się na dokładaniu kolejnych zielonych puzzli do portfela zakupów energii, aby jak najlepiej dopasować go do naszego profilu zużycia – mówi ekspertka. – To sprawia, że każdego roku otwieramy proces na nowo, prowadząc stały dialog z innymi podmiotami na rynku – zarówno z wytwórcą, jak i sprzedawcą. Równie ważna jest świadomość otoczenia, czyli tego, jakie procesy zachodzą na rynku. Widzimy zmiany na rynku bilansującym, wkrótce nastąpi uruchomienie CSIRE, a do tego dochodzą okresy z ujemnymi cenami energii. Tak dynamiczna sytuacja wymaga od nas stałego monitorowania, gdzie jesteśmy i w jakim kierunku podąża rynek – dodaje.

Umowy bezpośrednie krok po kroku

Podpisanie umowy PPA obejmuje kilka kluczowych etapów i wymaga ścisłej współpracy pomiędzy klientem a firmą energetyczną. Jak podkreśla ekspert z E.ON Polska, wszystko zaczyna się od rozmowy strategicznej. To moment, w którym przedsiębiorstwo definiuje swoje cele, określa powody podjęcia tego kroku i spodziewane korzyści. Na tym etapie pojawia się wiele pytań, a odpowiedzi na nie kształtują dalsze działania.

Kolejnym elementem jest dopasowanie ekonomiczne i techniczne, gdzie szczegóły takie jak profil zużycia energii, lokalizacja punktów poboru czy sezonowość są dokładnie analizowane. Wspólnie z klientem opracowuje się modele finansowe, które zabezpieczają interesy obu stron, uwzględniając kwestie podatkowe i księgowe. Proces kończy się negocjacjami parametrów dotyczących m.in. warunków płatności i podziału odpowiedzialności za funkcjonowanie instalacji OZE. Każdy z tych etapów wymaga precyzji i ścisłej współpracy, co sprawia, że proces zawarcia umowy PPA jest złożony, ale niezwykle istotny dla firm dążących do zrównoważonego rozwoju.

Rozwiązanie nie tylko dla dużych graczy

Eksperci podkreślają, że otwartość i elastyczność rynku mają decydujące znaczenie dla dalszego rozwoju PPA w Polsce.

– Coraz częściej także firmy średniej wielkości interesują się takim rozwiązaniem – nie tylko ze względu na cenę, ale również z myślą o celach klimatycznych – zauważa Hubert Żórawski.

Jeszcze trzy lata temu umowy PPA były opcją dedykowaną głównie dużym firmom. Wynikało to z ograniczonej oferty modeli sprzedażowych dostosowanych głównie do potrzeb największych odbiorców. Dziś jednak stają się realną możliwością także dla średnich przedsiębiorstw. Motywują je nie tylko kwestie stabilizacji kosztów energii, ale również zobowiązania związane z polityką ESG. E.ON Polska umożliwia zawieranie umów także firmom zużywającym 1–2 GWh energii rocznie, co sprawia, że umowy PPA stają się znacznie bardziej dostępne. Ważne jest jednak, aby przedsiębiorstwo było gotowe na strategiczne zobowiązanie na kilka lat i posiadało stabilną sytuację finansową, by zabezpieczyć związane z kontraktem ryzyka.

Dzięki umowom PPA firmy nie tylko wspierają transformację energetyczną, ale też zyskują realny wpływ na kształtowanie rynku energii w Polsce. To rozwiązanie, które łączy stabilność kosztów z realizacją celów klimatycznych i dowodzi, że biznes może aktywnie współtworzyć przyszłość energetyczną kraju.

