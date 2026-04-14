Zielone złoto drożeje! Pistacje najdroższe od lat przez wojnę i TikToka

Beata Lekszycka
Marta Kowalska
2026-04-14 9:40

Wojna w Iranie i ceny pistacji stały się kluczowym tematem globalnego rynku bakalii. Konflikt oraz rosnący popyt napędzany przez media społecznościowe wywindowały ceny do poziomu najwyższego od 2018 roku - pisze serwis pb.pl. Surowiec osiągnął około 4,57 dolara za funt.

Autor: Getty Images Miseczka świeżych pistacji na drewnianym tle, z rozłupanymi orzechami i pustymi łupinami. Zielone, dojrzałe pistacje w widocznych skorupkach sugerują luksus i drożejący towar, co podkreśla tematykę "Super Biznes" dotyczącą wzrostu cen.
  • Konflikt w Iranie, odpowiadającym za 20% światowej produkcji pistacji, drastycznie zakłóca handel i podnosi ceny.
  • Rosnąca popularność pistacji w mediach społecznościowych i wśród dużych marek  zwiększyła popyt, windując ceny o około 30% w ciągu dwóch lat.
  • Chaos logistyczny i blokady transportowe w regionie uniemożliwiają dostawy pistacji, zwłaszcza do kluczowych importerów jak Indie.
  • Jeśli sytuacja się nie poprawi, pistacje mogą stać się towarem luksusowym, a producenci żywności będą zmuszeni podnieść ceny lub ograniczyć ich ilość w produktach.

Wojna w Iranie uderza w pistacje

To prawdziwy rollercoaster dla rynku spożywczego. Iran, jeden z największych producentów pistacji na świecie, znalazł się w centrum konfliktu, który sparaliżował handel. Kraj odpowiada za około 20 proc. globalnej produkcji i aż 33 proc. eksportu, więc każde zakłócenie natychmiast odbija się na cenach.

Do tego dochodzą wcześniejsze problemy – sankcje i słabsze zbiory w 2025 roku. Efekt? Rynek już wcześniej był napięty, a wojna tylko dolała oliwy do ognia.

TikTok oszalał na punkcie pistacji

Jakby tego było mało, pistacje stały się hitem internetu. Na TikToku i Instagramie królują filmiki z luksusowymi słodyczami, w tym słynną Dubai Chocolate. Na trend błyskawicznie wskoczyły wielkie marki, takie jak Starbucks i Häagen-Dazs, serwując pistacjowe kawy i desery. Konsumenci ruszyli na zakupy, a ceny w ciągu dwóch lat poszybowały o około 30 proc.

Blokada transportu i chaos na rynku

Sytuację pogorszył kompletny chaos logistyczny. Od 2 marca 2026 roku wiele firm transportowych wstrzymało dostawy do regionu.

Choć same plantacje nie zostały zniszczone, to drogi transportu do Turcji i Zjednoczonych Emiratów Arabskich są praktycznie zablokowane. W efekcie kraje takie jak Indie, które wydają na import orzechów nawet 9 miliardów dolarów rocznie, walczą o każdy kilogram surowca.

Pistacje staną się towarem luksusowym?

Eksperci nie mają złudzeń – jeśli sytuacja się nie poprawi, będzie jeszcze drożej. Producenci żywności mogą podnieść ceny albo… ograniczyć ilość pistacji w produktach. Już wkrótce lody pistacjowe mogą stać się luksusem, a ich smak będzie słabszy niż dotąd. Coraz częściej możliwe będzie też zastępowanie drogich orzechów tańszymi składnikami.

Jedno jest pewne – pistacje przestają być zwykłą przekąską i powoli wchodzą do kategorii produktów premium.

PTNW - Miłosz Bembinow

