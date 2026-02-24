Ziemniaki zza granicy zalewają Polskę. Oto kto zarobił najwięcej

Beata Lekszycka
Beata Lekszycka
Marta Kowalska
2026-02-24 15:31

Import ziemniaków do Polski w 2025 r. sięgnął niemal 180 tys. ton, a jego wartość wyniosła prawie 288 mln zł - pisze serwis finanse.wp.pl. Największym dostawcą pozostają Niemcy, które odpowiadają za blisko 60 proc. dostaw i niemal połowę wydanej kwoty.

Wnętrze dużego, ciemnego magazynu z rzędami jasnych lamp na suficie. Na drewnianych paletach piętrzą się worki jutowe wypełnione ziemniakami, tworząc wysokie stosy, symbolizujące import. Więcej o imporcie ziemniaków przeczytasz na Super Biznes.

i

Autor: Wygenerowane przez AI Wnętrze dużego, ciemnego magazynu z rzędami jasnych lamp na suficie. Na drewnianych paletach piętrzą się worki jutowe wypełnione ziemniakami, tworząc wysokie stosy, symbolizujące import. Więcej o imporcie ziemniaków przeczytasz na Super Biznes.
  • W 2025 roku Polska zaimportowała 179,71 tys. ton ziemniaków z 26 krajów, co stanowi wzrost w porównaniu do roku poprzedniego.
  • Niemcy są głównym dostawcą ziemniaków do Polski, odpowiadając za niemal 60% importu (107,51 tys. ton) i blisko połowę wydatków (137,03 mln zł).
  • Całkowity koszt importu ziemniaków w 2025 roku wyniósł 287,76 mln zł, przy średniej cenie ziemniaków z Niemiec około 1,28 zł/kg.
  • Polska zanotowała również rekordowy import marchwi w 2025 roku, sprowadzając 70,28 tys. ton z 28 krajów za kwotę 159,55 mln zł.

Import ziemniaków do Polski 2025: dane GUS

Z najnowszych danych GUS wynika, że w 2025 r. do kraju trafiło 179,71 tys. ton ziemniaków – świeżych, schłodzonych, sadzeniaków oraz ziemniaków skrobiowych (CN 0701). To więcej niż rok wcześniej, gdy import wyniósł 172,5 tys. ton.

Import realizowano z 26 państw, zarówno z krajów Unii Europejskiej, jak i spoza wspólnoty. Jak podaje branżowy portal warzywa.pl, w ostatnich dwóch latach widoczna jest tendencja wzrostowa, choć wciąż poniżej rekordów notowanych w latach 2019–2022.

Skąd Polska importuje ziemniaki?

Największym partnerem handlowym pozostają Niemcy. W ubiegłym roku sprowadzono stamtąd 107,51 tys. ton ziemniaków, co stanowi niemal 60 proc. całego importu.

Kolejne miejsca zajęły:

Holandia – 13,67 tys. ton,

Grecja – 12,26 tys. ton,

Francja – 11,15 tys. ton,

Egipt – 9,76 tys. ton

Hiszpania – 8,72 tys. ton.

W pierwszej dziesiątce znalazły się także Cypr (4,82 tys. ton), Włochy (2,7 tys. ton), Belgia (2,31 tys. ton) oraz Wielka Brytania (1,4 tys. ton).

Ile kosztował import ziemniaków?

Łączna wartość sprowadzonych w 2025 r. ziemniaków wyniosła 287,76 mln zł. Największa część tej kwoty trafiła do Niemiec – 137,03 mln zł, czyli blisko 48 proc. całkowitych wydatków.

Średnia cena kilograma ziemniaków z Niemiec, liczona na podstawie rocznego wolumenu i wartości, wyniosła około 1,28 zł/kg. W praktyce ceny w poszczególnych miesiącach mogły się różnić, na co wpływały sezonowość i sytuacja rynkowa.

Na kolejnych miejscach pod względem wartości znalazły się: Holandia – 31,1 mln zł, Grecja – 26,21 mln zł,Hiszpania – 20,52 mln zł, Egipt – 17,78 mln zł,Francja – 17,28 mln zł.

Rekordowy import marchwi

Znaczące kwoty Polska przeznaczyła również na import marchwi. W 2025 r. sprowadzono rekordowe 70,28 tys. ton z 28 krajów. Najwięcej dostarczyły Holandia i Włochy.

Łączne wydatki na marchew z zagranicy wyniosły 159,55 mln zł. Największe wpływy odnotowała Holandia – 51,98 mln zł, następnie Włochy – 47,89 mln zł oraz Niemcy – 40,40 mln zł.

Skala importu pokazuje, że mimo silnej krajowej produkcji, Polska wciąż w dużym stopniu uzupełnia rynek warzyw dostawami z zagranicy.

PTNW - Miłosz Bembinow

Polecany artykuł:

Skażona wołowina z Brazylii z zakazanym hormonem. Część trafiła do sprzedaży
QUIZ od PRL do kapitalizmu. Balcerowicz, bezrobocie, kuroniówka. Jak dobrze znasz polską transformację?
Pytanie 1 z 10
Kiedy wprowadzono Plan Balcerowicza?
Tak zmienił się Leszek Balcerowicz od czasu planu Balcerowicza
Super Biznes SE Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

IMPORT
ZIEMNIAKI