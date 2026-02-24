W 2025 roku Polska zaimportowała 179,71 tys. ton ziemniaków z 26 krajów, co stanowi wzrost w porównaniu do roku poprzedniego.

Niemcy są głównym dostawcą ziemniaków do Polski, odpowiadając za niemal 60% importu (107,51 tys. ton) i blisko połowę wydatków (137,03 mln zł).

Całkowity koszt importu ziemniaków w 2025 roku wyniósł 287,76 mln zł, przy średniej cenie ziemniaków z Niemiec około 1,28 zł/kg.

Polska zanotowała również rekordowy import marchwi w 2025 roku, sprowadzając 70,28 tys. ton z 28 krajów za kwotę 159,55 mln zł.

Import ziemniaków do Polski 2025: dane GUS

Z najnowszych danych GUS wynika, że w 2025 r. do kraju trafiło 179,71 tys. ton ziemniaków – świeżych, schłodzonych, sadzeniaków oraz ziemniaków skrobiowych (CN 0701). To więcej niż rok wcześniej, gdy import wyniósł 172,5 tys. ton.

Import realizowano z 26 państw, zarówno z krajów Unii Europejskiej, jak i spoza wspólnoty. Jak podaje branżowy portal warzywa.pl, w ostatnich dwóch latach widoczna jest tendencja wzrostowa, choć wciąż poniżej rekordów notowanych w latach 2019–2022.

Skąd Polska importuje ziemniaki?

Największym partnerem handlowym pozostają Niemcy. W ubiegłym roku sprowadzono stamtąd 107,51 tys. ton ziemniaków, co stanowi niemal 60 proc. całego importu.

Kolejne miejsca zajęły:

Holandia – 13,67 tys. ton,

Grecja – 12,26 tys. ton,

Francja – 11,15 tys. ton,

Egipt – 9,76 tys. ton

Hiszpania – 8,72 tys. ton.

W pierwszej dziesiątce znalazły się także Cypr (4,82 tys. ton), Włochy (2,7 tys. ton), Belgia (2,31 tys. ton) oraz Wielka Brytania (1,4 tys. ton).

Ile kosztował import ziemniaków?

Łączna wartość sprowadzonych w 2025 r. ziemniaków wyniosła 287,76 mln zł. Największa część tej kwoty trafiła do Niemiec – 137,03 mln zł, czyli blisko 48 proc. całkowitych wydatków.

Średnia cena kilograma ziemniaków z Niemiec, liczona na podstawie rocznego wolumenu i wartości, wyniosła około 1,28 zł/kg. W praktyce ceny w poszczególnych miesiącach mogły się różnić, na co wpływały sezonowość i sytuacja rynkowa.

Na kolejnych miejscach pod względem wartości znalazły się: Holandia – 31,1 mln zł, Grecja – 26,21 mln zł,Hiszpania – 20,52 mln zł, Egipt – 17,78 mln zł,Francja – 17,28 mln zł.

Rekordowy import marchwi

Znaczące kwoty Polska przeznaczyła również na import marchwi. W 2025 r. sprowadzono rekordowe 70,28 tys. ton z 28 krajów. Najwięcej dostarczyły Holandia i Włochy.

Łączne wydatki na marchew z zagranicy wyniosły 159,55 mln zł. Największe wpływy odnotowała Holandia – 51,98 mln zł, następnie Włochy – 47,89 mln zł oraz Niemcy – 40,40 mln zł.

Skala importu pokazuje, że mimo silnej krajowej produkcji, Polska wciąż w dużym stopniu uzupełnia rynek warzyw dostawami z zagranicy.

PTNW - Miłosz Bembinow