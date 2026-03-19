Waloryzacja emerytur w 2027 roku może wynieść około 2,88%, co jest znacznie mniej niż 5,3% w bieżącym roku.

Prognozowany wskaźnik waloryzacji oparty jest na wzroście przeciętnego wynagrodzenia o 6,1% i inflacji na poziomie 2,1% w 2026 roku.

Niższa waloryzacja oznacza, że emeryci z kwotą 2000 zł otrzymają podwyżkę rzędu 57,60 zł, a ci z 6000 zł – około 178 zł.

Mimo stabilizacji inflacji, seniorzy mogą odczuć, że wzrost świadczeń nie nadąża za wcześniejszym tempem podwyżek, wpływając na domowe budżety.

Dane GUS a waloryzacja emerytur

Najnowsze dane opublikowane dziś przez Główny Urząd Statystyczny pokazują, że przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w lutym 2026 roku osiągnęło poziom 9135,69 zł, co oznacza wzrost o 6,1 proc. rok do roku. To jeden z kluczowych wskaźników wpływających na przyszłą waloryzację świadczeń wypłacanych przez ZUS.

Drugim istotnym elementem jest inflacja. W lutym 2026 roku wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, opublikowany przez GUS 13 marca, wyniósł 2,1 proc., co w połączeniu z danymi o płacach pozwala oszacować przyszły poziom waloryzacji. Według obowiązującego mechanizmu może on wynieść około 2,88 proc.

O ile wzrosną emerytury?

W przeciwieństwie do bieżącego roku, kiedy od 1 marca 2026 świadczenia wzrosły o 5,3 proc., przyszłoroczna podwyżka emerytur i rent może być znacznie niższa.

Jeśli prognozowany wskaźnik się utrzyma, seniorzy odczują wyraźnie mniejsze podwyżki. Przykładowe wyliczenia pokazują:

* emerytura 2 000 zł – wzrost o ok. 57,60 zł,

* emerytura 3 000 zł – wzrost o ok. 86,40 zł,

* emerytura 5 000 zł – wzrost o ok. 144 zł,

* emerytura 6 000 zł – wzrost o ok. 178 zł.

W przypadku przeciętnego świadczenia na poziomie około 4 000 zł, podwyżka może wynieść około 119 zł.

Niższa inflacja a realna wartość świadczeń

Niższa inflacja oznacza wolniejsze tempo wzrostu cen, co z punktu widzenia gospodarstw domowych jest korzystne. Warto jednak pamiętać, że waloryzacja nie jest klasyczną podwyżką. Jej głównym celem pozostaje utrzymanie realnej wartości świadczeń poprzez uwzględnienie zmian cen oraz części wzrostu wynagrodzeń. Spadek dynamiki cen w 2026 roku automatycznie przekłada się na niższy wskaźnik waloryzacji w kolejnym roku. W efekcie seniorzy mogą odczuć, że wzrost świadczeń nie nadąża za wcześniejszym tempem podwyżek, mimo stabilniejszej sytuacji cenowej.

Co oznaczają prognozy dla seniorów

Obecne wyliczenia wskazują, że rok 2027 może przynieść wyraźnie mniejsze podwyżki niż w poprzednich latach. Choć stabilizacja inflacji poprawia siłę nabywczą, to jednocześnie ogranicza wysokość waloryzacji.

Dla wielu emerytów oznacza to konieczność dostosowania domowych budżetów do wolniejszego wzrostu świadczeń, mimo rosnących wynagrodzeń w gospodarce.

PTNW - Miłosz Bembinow