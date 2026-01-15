Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro uzyskał azyl polityczny na Węgrzech, co komplikuje śledztwo w sprawie Funduszu Sprawiedliwości.

Marszałek Sejmu zapowiada kroki w celu ograniczenia uposażenia poselskiego Ziobry, a prokuratura po raz kolejny próbuje zająć jego majątek.

Sąd ma dziś rozpatrzyć wniosek o tymczasowe aresztowanie Ziobry, co może otworzyć drogę do listu gończego i ENA.

Jakie konsekwencje dla byłego ministra będzie miała decyzja sądu i węgierskie prawo?

Zbigniew Ziobro dostał azyl na Węgrzech

Jeden z obrońców Zbigniewa Ziobry, mecenas Bartosz Lewandowski, poinformował, że jego klient uzyskał ochronę międzynarodową i azyl polityczny na Węgrzech. Decyzja Węgier została podjęta w związku z "naruszeniami praw i wolności na terytorium Polski gwarantowanych prawem międzynarodowym". Były minister sprawiedliwości i były prokurator generalny będący obecnie posłem PiS (stracił immunitet 7 listopada) jest podejrzany w śledztwie prokuratury dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Ziobrze zarzucono popełnienie łącznie 26 przestępstw, w tym kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą.

Co z pensją poselską Zbigniewa Ziobry?

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zapowiedział, że po otrzymaniu opinii prawnej podejmie kroki w celu ograniczenia uposażenia i diety poselskiej Zbigniewa Ziobry. Czarzasty podkreślił, że dieta parlamentarna przysługuje za pracę wykonywaną na terenie kraju, co w obecnej sytuacji może nie dotyczyć posła przebywającego za granicą. Marszałek stwierdził jednoznacznie: "Jeśli będzie opinia, że jest możliwość prawna zabrania wynagrodzenia, na pewno ręka mi nie zadrży". Utrata dochodów z Sejmu może być dla Zbigniewa Ziobry szczególnie dotkliwa, ponieważ już wcześniej prokuratura podjęła kroki w celu zabezpieczenia jego majątku.

Jaki majątek ma Zbigniew Ziobro?

Z oświadczenia majątkowego wynika, że Zbigniew Ziobro zgromadził blisko 476 tys. zł oszczędności, a także posiada 2,71 dolarów oraz 148,89 euro. Pod koniec listopada w związku z śledztwem w sprawie Funduszu Sprawiedliwości zabezpieczyła środki na rachunku bankowym Zbigniewa Ziobry. Nie wiadomo jednak jaką część środków posiadał w gotówce, a jaka na koncie.

Według oświadczenia majątkowego były minister sprawiedliwości posiada:

Dom jednorodzinny o powierzchni 133 mkw. wraz z budynkami gospodarczymi (30 mkw.) i letniskowo-gospodarczymi (34 mkw.). Jego wartość wycenił na ok. 950 tys. zł

Działka rolna o powierzchni 73 arów o wartości ok. 175 tys. zł.

Działka leśno-rolna o powierzchni 1,1 ha o wartości ok. 140 tys. zł.

Kolejna działka leśno-rolna o powierzchni 1,4 ha o wartości ok. 170 tys. zł.

Prokuratura po raz trzeci próbuje zająć dom Ziobry

Prokuratura Krajowa nie ustaje w próbach zabezpieczenia majątku byłego ministra na poczet ewentualnych przyszłych kar. Po tym, jak dwa poprzednie wnioski o obciążenie hipoteką przymusową jego nieruchomości zostały oddalone przez sąd z przyczyn formalnych, śledczy złożyli w poniedziałek (12 stycznia 2026) kolejny, zmodyfikowany wniosek. Prokurator Przemysław Nowak, rzecznik Prokuratury Krajowej, wyjaśnił, że celem zabezpieczenia jest "uniemożliwienie podejrzanemu wyzbycia się, obciążenia lub ukrycia majątku".

Co dalej ze sprawą byłego ministra?

Sytuację komplikuje fakt, że Węgry uchwaliły przepisy, które od 1 stycznia 2026 roku nakazują tamtejszym sądom odmawiać wykonania Europejskiego Nakazu Aresztowania (ENA) wobec osób, które uzyskały w tym kraju status uchodźcy. Dziś, 15 stycznia, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa ma rozpoznać wniosek prokuratury o tymczasowe aresztowanie Zbigniewa Ziobry. Pozytywna decyzja sądu otworzy śledczym drogę do wystawienia za nim listu gończego, a w dalszej kolejności – potencjalnie ENA. Sam zainteresowany nie złożył w sądzie żadnego dokumentu potwierdzającego uzyskanie azylu.

