Ziobro uderza w Morawieckiego i transformację energetyczną

Ziobro o kosztownej transformacji energetycznej

W wywiadzie opublikowanym w poniedziałkowym tygodniku "Sieci" Zbigniew Ziobro przypomniał, że w grudniu 2020 r. na szczycie w Brukseli premier Mateusz Morawiecki przyjął pakiet trzech ważnych decyzji, które dotyczą KPO, zasady warunkowości oraz Fit for 55 (Pakiet klimatyczny Fit for 55 ma dwa główne założenia – to ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w Europie aż o 55% do 2030 r. (względem poziomu z 1990 r.) oraz osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r), dodając że ta ostatnia decyzja do dziś jest ukryta w głębokim cieniu. "Zacznijmy właśnie od niej. Z wyliczeń ekspertów banku Pekao S.A. wynika, że decyzja premiera będzie dla Polski ogromnym, dodatkowym obciążeniem. Precyzyjnie rzecz ujmując, chodzi o kwotę szacowaną na ok. 189 mld euro, czyli ok. 888 mld zł. Pan premier zobowiązał się, że tyle Polska i Polacy dodatkowo dołożą się do unijnej polityki do 2030 r. Podkreślam słowo "dodatkowo". Ta kwota odpowiada prawie dwóm rocznym budżetom polskiego państwa. Innymi słowy, do 2030 r. na transformację energetyczną musimy wydać dodatkowo tyle pieniędzy, ile wystarczyłoby na utrzymanie naszego państwa przez dwa lata" - powiedział.

Plan Fit for 55

W dalszej części wywiadu minister sprawiedliwości mówił, że "plan Fit for 55 zakłada bowiem drastyczny wzrost zużycia gazu kosztem węgla, a gaz miał płynąć do Europy przede wszystkim z Rosji. Dlatego od czasów Tuska likwidowane były kopalnie". Jego zdaniem, "premier doskonale wiedział, że Solidarna Polska w tej sprawie zgłasza fundamentalny sprzeciw i zgadzał się na debatę na forum rządu, która miała poprzedzić ewentualne decyzje. Tymczasem w grudniu 2020 r., bez żadnych konsultacji, podjął arbitralną decyzję i wciągnął Polskę w realizację niekorzystnego dla naszego kraju planu, który – powtórzę – był od lat przygotowywany pod skrzydłami Tuska jako szefa Rady Europejskiej pod dyktando Niemiec" - ocenił. "Nie jest więc to spór o pietruszkę, ale o fundamentalne kierunki rozwoju kraju" - powiedział Ziobro.

Sonda Czy obawiasz się, że kryzys energetyczny się pogłębia? Tak Nie