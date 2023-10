Złe wieści dla kierowców. Możliwa seria podwyżek cen paliw

Zakaz do kosza?

Czesi i Słowacy przyjeżdżają na promocyjne tankowanie

W połowie września Komisja Europejska opublikowała dane obrazujące skalę paliwowego cudu tuż przed wyborami w Polsce. Cena detaliczna benzyny w Polsce oscylowała wokół 1,33 euro za litr. W tym samym momencie Czesi i Słowacy płacili u siebie odpowiednio 1,65 oraz 1,71 euro.

- Paliwa na stacjach benzynowych w Polsce tanieją, gdy w Czechach ceny rosną (…) Czesi mogą zaoszczędzić ok. 1.50 zł – ten fragment depeszy pap, opublikowany 20 dni przed wyborami, obrazuje skalę promocji oraz potencjał podwyżek.

Polska jako petrochemiczna potęga, nierealne marzenia mogą kosztować

- Bardzo tanie paliwa produkcji krajowej sprawiły, że ich import przestał się opłacać. Tymczasem polskie rafinerie nie są w stanie zaspokoić całego popytu rodzimej gospodarki na paliwa – ten fragment publikacji money.pl obrazuje pułapkę czyhającą na rząd próbujący za wszelką cenę budować silną rodzimą gospodarkę, niezależną od zagranicznych kontrahentów. Na tej zasadzie można nadwyrężyć międzynarodowe szlaki handlowe, które niełatwo później szybko odbudować w trudniejszych czasach.

W ubiegłym roku na Węgrzech premier Orban zamroził ceny paliw przed wyborami. Po wyborach ceny uwolniono, a na stacjach brakowało paliw.

Jakich podwyżek cen paliw można się spodziewać?

Cytowani przez money.pl eksperci wyrażają opinię, że diesel powinien być ok. 70 groszy droższy, aby znów można było na nim zarabiać. Prognozują powrót do cen rynkowych za ok. 3 tygodnie. Jednak pod warunkiem, że warunki makroekonomiczne nie ulegną zmianie.

Nie wiadomo jak rozwinie się konflikt na Bliskim Wschodzie. Najbardziej pesymistyczny scenariusz kreślony przez wspomnianych wcześniej ekspertów, to podwyżka ceny baryłki ropy z obecnych ok. 90 USD do 150 USD za baryłkę.

Obietnica zakładająca brak podwyżek cen paliw po wyborach nie została do końca zrealizowana. W perspektywie kilku tygodni można się spodziewać podwyżek rzędu kilkudziesięciu groszy za litr benzyny. Gdyby konflikt w Strefie Gazy się zaostrzył, to w najgorszym wariancie skala podwyżek mogłaby sięgnąć kilku złotych.

