Złote Laury "Super Biznesu" trafią do najlepszych

Zloty Laur "Super Biznesu". 10. edycja prestiżowych nagród

Jubileuszowa X edycja Gali Złotego Lauru Super Biznesu odbędzie się już dziś, we wtorek 19 września 2023 roku o godz. 19.30 w Hotelu Bellotto w Warszawie. Złoty Laur Super Biznesu to prestiżowa nagroda przyznawana osobom, instytucjom i przedsiębiorstwom za działalność przynoszącą szczególne korzyści polskiej gospodarce. Złotymi Laurami Super Biznesu nagradzane są osoby, przedsiębiorstwa oraz organizacje szczególnie zasłużone dla polskiego biznesu, a także działające na rzecz poprawy warunków życia społecznego.

Historia nagrody

Nagroda Złoty Laur Super Biznesu została powołana w 2014 roku z okazji 25-lecia wolności gospodarczej Polski i 10-lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Przyznawana jest co roku przez kapitułę, w której skład wchodzą przedstawiciele redakcji magazynu dla przedsiębiorców „Super Biznesu”, ekonomicznego, cyklicznego dodatku do „Super Expressu”. W tym roku statuetka Złotego Lauru zostanie przyznana w następujących kategoriach: Osobowość Roku, Ambasador Polski, Edukacja Finansowa, Społeczna Odpowiedzialność Biznesu, Promocja Polski, Finanse i Ubezpieczenia, Zielona Rewolucja oraz Innowacyjność. O tym, kto otrzyma wybitne wyróżnienie w wymienionych kategoriach, przekonamy się już we wtorkowy wieczór.

Tegoroczną Galę Złotego Lauru Super Biznesu uświetni występ Ani Dąbrowskiej – polskiej piosenkarki, kompozytorki, autorki tekstów, producentki muzycznej i jurorki muzycznych programów, która wypromowała takie przeboje jak „Charlie, Charlie”, „Z Tobą nie umiem wygrać” czy „W głowie”.

Debaty Poland Go

Wydarzeniem towarzyszącym Gali Złotego Lauru Super Biznesu jest cykl interesujących tematycznych debat zatytułowany Poland Go. W tym roku zapraszamy do obejrzenia na kanale „Super Expressu” na You Tube aż czterech pasjonujących debat poświęconych kondycji i przyszłości polskiej gospodarki, inwestycjom, innowacjom, nowym technologiom, rewolucji cyfrowej, zagranicznym rynkom, edukacji. Wraz z ekspertami zaproszonymi do udziału w dyskusjach postaramy się odpowiedzieć na nurtujące wielu Polaków pytania takie jak: kiedy skończy się w Polsce drożyzna, a średnia krajowa płaca zbliży się do 10 tys. zł miesięcznie? Kiedy wejdzie w życie w Polsce waluta euro oraz w co najlepiej inwestować swój kapitał, by sporo zarobić? A także jak oszczędzać pieniądze na czarną godzinę i rozwijać swoją firmę w dobie wielu zmian geopolitycznych? Do udziału w panelach zaprosiliśmy wybitnych ekspertów, teoretyków i praktyków.

Gala Złotego Lauru Super Biznesu oraz debaty Poland Go będą transmitowane na internetowej stronie głównej Super Expressu, na kanale You Tube Super Expressu oraz na Facebooku Super Biznesu.

We wtorek od godz. 1⃣0⃣.3⃣0⃣ ruszamy z cyklem czterech debat w ramach konferencji #PolandGO. Porozmawiamy o kondycji polskiej gospodarki; sztucznej inteligencji a także bezpieczeństwie socjalnym młodych Europejczyków https://t.co/JXJbD0ASfF— Hubert Biskupski 🇵🇱🇪🇺 (@hbiskupski) September 18, 2023

