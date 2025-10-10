Cena złota osiągnęła rekordową wartość ponad 4 tys. dolarów za uncję, co oznacza wzrost o 51% od początku 2025 roku, napędzany osłabieniem dolara i napięciami geopolitycznymi.

Narodowy Bank Polski, dzięki konsekwentnemu skupowi złota od 2018 roku, zyskał około 7 miliardów dolarów w ciągu zaledwie tygodnia, co potwierdza trafność tej strategii.

Złoto stanowi obecnie 24% polskich rezerw walutowych o łącznej wartości 229 mld dolarów, a jego globalny popyt rośnie, co wskazuje na poszukiwanie stabilności w obliczu słabnących walut.

Coraz więcej Polaków inwestuje w fizyczne złoto, a eksperci prognozują dalszy wzrost jego ceny, która może przekroczyć 5000 dolarów za uncję do końca 2026 roku

Rekordowa cena złota i miliardowe zyski Polski

7 października 2025 roku przejdzie do historii rynków finansowych. Tego dnia historyczna cena złota osiągnęła 4008,87 dolara za uncję, bijąc wszelkie wcześniejsze rekordy. Jeszcze w marcu tego roku analitycy z ekscytacją komentowali przebicie psychologicznej bariery 3 tys. dolarów. Od tego czasu minęło zaledwie siedem miesięcy, a wartość kruszcu wzrosła o kolejny tysiąc dolarów. Od początku 2025 roku złoto podrożało już o imponujące 51 proc.

Ta spektakularna hossa to doskonała wiadomość dla Polski. Dzięki ostatnim wzrostom wartość polskich rezerw walutowych zwiększyła się o ponad 3 proc. Oznacza to, że w ciągu zaledwie jednego tygodnia Polska, a konkretnie Narodowy Bank Polski, zarobiła na swoich zasobach złota około 7 miliardów dolarów - wylicza radio Zet.

Jak NBP zarobił na złocie? Historia odważnej strategii

Ogromne zyski nie są dziełem przypadku, lecz efektem długofalowej i odważnej strategii. Narodowy Bank Polski, który wbrew zachodnim trendom rozpoczął skup kruszcu w 2018 roku, dziś zbiera owoce swojej niezwykle dochodowej decyzji. W latach 2018–2019 NBP zakupił 125,7 tony złota, gdy jego cena wahała się w przedziale 1167–1566 dolarów za uncję.

Kolejne, jeszcze większe zakupy rozpoczęły się w 2023 roku. Bank centralny dokupił wtedy łącznie 286,7 tony, z czego aż 130 ton w ciągu jednego roku, przy cenie uncji na poziomie 1800–2150 dolarów. Na koniec września 2025 roku rezerwy złota NBP stanowiły już 24 proc. całkowitej wartości polskich rezerw, które sięgały 229 mld dolarów. Strategia dywersyfikacji aktywów i uniezależniania się od dolara okazała się wyjątkowo trafiona.

Dlaczego złoto drożeje? Globalne przyczyny hossy

Wzrost cen złota napędzany jest przez kilka czynników. Eksperci wskazują przede wszystkim na słabnącego dolara, efekty wieloletniego dodruku pieniądza przez największe banki centralne oraz rosnący popyt na fizyczny kruszec w obliczu globalnych napięć geopolitycznych. Raport World Gold Council potwierdza ten trend. Tylko w trzecim kwartale 2025 roku fundusze ETF zabezpieczone złotem zwiększyły swoje zasoby o rekordowe 26 miliardów dolarów. Coraz więcej inwestorów postrzega złoto jako bezpieczną przystań, a globalne zaufanie do dolara i euro słabnie, co skłania rynki do poszukiwania stabilności w twardych aktywach.

Czy Polacy też inwestują w złoto?

Boom na złoto nie omija także indywidualnych inwestorów. Jak wynika z danych Mennicy Skarbowej, Polacy coraz chętniej lokują swoje oszczędności w fizycznym kruszcu. Największym zainteresowaniem cieszą się małe i średnie sztabki o wadze od 1 do 100 gramów oraz popularne monety bulionowe, takie jak Krugerrand, Wiedeńscy Filharmonicy czy Kanadyjski Liść Klonowy. Wzrost zainteresowania potwierdza prezes Mennicy Skarbowej, Jarosław Żołędowski. „Prognozy mówiące o przebiciu bariery 5000 dolarów za uncję do końca 2026 roku mają dziś solidne podstawy” – podkreśla w komentarzu dla mediów. Decyzja NBP, jeszcze kilka lat temu krytykowana przez część ekonomistów, dziś jest dowodem na to, że strategiczne myślenie w finansach przynosi wymierne korzyści.

