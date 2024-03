Złoty mocno traci do dolara, euro i franka. Kursy walut [22.03.2024]

Kongres Futurist of The Year 2024

Kursy walut [22.03. 2024]. Złoty traci na wartości

W piątek 22 marca złoty tracił 0,12 proc. do euro, które wyceniano na 4,30 zł. Dolar kosztował 3,98 zł i zyskiwał 0,31 proc. wobec złotego, a frank szwajcarski drożał o 0,22 proc. - do 4,42 zł. W czwartek ok. godz. 16.30 polska waluta umacniała się do franka szwajcarskiego o 0,7 proc. wycenianego na 4,41 zł. Euro zyskiwało do złotego (0,02 proc.) i było wyceniane na 4,30 zł. Złoty tracił też ponad pół procenta do dolara amerykańskiego, który kosztował 3,96 zł.

Wartość poszczególnych walut zależy od wielu czynników, między innymi: wartość PKB, wysokość stóp procentowych, sytuację gospodarczą i polityczną danego kraju, sytuację międzynarodową, oraz różnice w stosunku importu do eksportu towarów i usług. Kursy walut są ustalane na podstawie danych z FOREX (międzynarodowy rynek walutowy). Waluty w Polsce wycenia Narodowy Bank Polski, który nim opublikuje dane kontaktuje się z innymi bankami, by tam uzyskać informacje o kursach euro i dolara oraz wylicza ich kurs według specjalnego algorytmu.

