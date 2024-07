Ile kosztuje euro, dolar, frank i funt? [22.07.2024]

W poniedziałek ok. godz. 7.20 złoty osłabił się o 0,06 proc. do euro, które było wyceniane na 4,29 zł. Kurs polskiej waluty w stosunku do dolara, który kosztował 3,94 zł, nie zmienił się, złoty osłabił się natomiast względem franka szwajcarskiego o 0,05 proc., który kosztował 4,43 zł. Złoty w piątek ok. godz. 17.30 wyceniany był na 4,29 zł do euro, wobec dolara na 3,93 zł, natomiast za franka płacono 4,43