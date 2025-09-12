Złoty osłabia się względem kluczowych walut. Co dzieje się z polską walutą?

Jakie są kursy walut 12 września 2025 roku? W środę gruchnęły wieści o rosyjskich dronach w Polsce. Cały kraj został postawiony w stan gotowości. Takie wydarzenia nie są obojętne na notowania walut. Wyraźnie widać, że pozycja złotego w grupie kluczowych walut osłabiła się. Więcej trzeba zapłacić za euro czy dolara amerykańskiego.

i Ułożone obok siebie banknoty o nominałach 200 zł z wizerunkiem króla Jana III Sobieskiego oraz 100 dolarów amerykańskich z portretem Benjamina Franklina. Kompozycja symbolizuje wpływ bieżącej sytuacji politycznej i gospodarczej na kurs złotego względem kluczowych walut, o czym przeczytasz na Super Biznes.