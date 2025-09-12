Złoty osłabia się względem kluczowych walut. Co dzieje się z polską walutą?

Agnieszka Grotek
Agnieszka Grotek
2025-09-12 7:54

Jakie są kursy walut 12 września 2025 roku? W środę gruchnęły wieści o rosyjskich dronach w Polsce. Cały kraj został postawiony w stan gotowości. Takie wydarzenia nie są obojętne na notowania walut. Wyraźnie widać, że pozycja złotego w grupie kluczowych walut osłabiła się. Więcej trzeba zapłacić za euro czy dolara amerykańskiego.

Ułożone obok siebie banknoty o nominałach 200 zł z wizerunkiem króla Jana III Sobieskiego oraz 100 dolarów amerykańskich z portretem Benjamina Franklina. Kompozycja symbolizuje wpływ bieżącej sytuacji politycznej i gospodarczej na kurs złotego względem kluczowych walut, o czym przeczytasz na Super Biznes.

i

Ułożone obok siebie banknoty o nominałach 200 zł z wizerunkiem króla Jana III Sobieskiego oraz 100 dolarów amerykańskich z portretem Benjamina Franklina. Kompozycja symbolizuje wpływ bieżącej sytuacji politycznej i gospodarczej na kurs złotego względem kluczowych walut, o czym przeczytasz na Super Biznes.

Jakie są kursy walut w piątek, 12 września 2025 roku? Obecna sytuacja złotego pokazuje, jak rozmaite wydarzenia wpływają na kursy walut. Kurs złotego nieco się osłabił. Notowania kluczowych walut rosną. Ile obecnie kosztuje europejska waluta? Bieżący kurs waluty euro to 4,2612 zł. W piątkowy poranek amerykański dolar kosztował 3,6350 zł. W piątek za jednego franka szwajcarskiego trzeba zapłacić 4.5523 zł. Funt brytyjski to jedna z najbardziej stabilnych walut świata. Jej dzisiejszy kurs wynosi 4,9263 zł. Co wpływa na kursy walut?

  • Polityka monetarna banków centralnych: Decyzje dotyczące stóp procentowych, programów skupu aktywów (tzw. luzowanie ilościowe) mają bezpośredni wpływ na atrakcyjność danej waluty dla inwestorów. Wyższe stopy procentowe zazwyczaj przyciągają kapitał zagraniczny, co wzmacnia walutę.
  • Inflacja: Wysoka inflacja w danym kraju osłabia jego walutę, ponieważ zmniejsza siłę nabywczą pieniądza.
  • Wzrost gospodarczy: Silny wzrost gospodarczy zazwyczaj wzmacnia walutę, ponieważ sygnalizuje dobrą kondycję gospodarki i przyciąga inwestycje.
  • Sytuacja polityczna: Stabilność polityczna i przewidywalność prawa sprzyjają inwestycjom i wzmacniają walutę. Niepewność polityczna, konflikty zbrojne czy zmiany rządów mogą osłabić walutę.
  • Saldo bilansu płatniczego: Nadwyżka w bilansie płatniczym (eksport przewyższa import) zazwyczaj wzmacnia walutę, ponieważ oznacza większy popyt na nią ze strony zagranicznych nabywców.
  • Spekulacja: Działania spekulacyjne na rynku walutowym mogą powodować krótkotrwałe, ale gwałtowne wahania kursów.
  • Nastroje rynkowe: Ogólny sentyment inwestorów, ich apetyt na ryzyko lub awersja do niego, również wpływają na kursy walut. W czasach niepewności inwestorzy często uciekają do tzw. bezpiecznych przystani, takich jak dolar amerykański czy frank szwajcarski.
Tadeusz Białek, prezes Związku Banków Polskich - Karpacz 2025
Przeczytaj także:
Funt wycofany z obiegu w Wielkiej Brytanii! To oficjalnie koniec waluty lokalnej
Super Biznes SE Google News
QUIZ PRL. Dekrety i plany – gospodarka PRL w pigułce
Pytanie 1 z 15
Jakie przedsiębiorstwa dominowały w gospodarce PRL?
QUIZ PRL: „Dekrety i plany – gospodarka PRL w pigułce”
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KURSY WALUT