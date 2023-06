Złoty osłabł względem euro i dolara; zyskał wobec franka. Kurs walut [15.06.2023]

Kaczyński wraca do rządu Morawieckiego?! Ile zarobi na nowym stanowisku?

Euro kosztowało 4,45 zł, dolar blisko 4,12 zł, a frank szwajcarski 4,55 zł.

W czwartek rano złoty osłabił się względem kursu otwarcia o 0,01 proc. do euro, do 4,45 zł i o 0,29 proc. względem dolara amerykańskiego, który kosztował prawie 4,12 zł. Zyskał za to 0,13 proc. wobec franka szwajcarskiego, którego wyceniano na 4,55 zł.

W środę ok. godz. 17.25 złoty umocnił się względem kursu otwarcia o 0,84 proc. do euro, które kosztowało prawie 4,45 zł; zyskał 1,35 proc. względem dolara amerykańskiego, którego wyceniano na blisko 4,10 zł, a także o 0,51 proc. wobec franka szwajcarskiego, kosztującego niemal 4,57 zł.

W środę ok. godz. 7.20 euro kosztowało 4,48 zł, frank szwajcarski 4,59 zł, a dolar 4,16 zł.

