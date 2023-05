Złoty rano tracił do głównych walut. Kurs walut [11.05.2023]

Złoty traci do głównych walut

W czwartek przed godz. 8 złoty traci do euro 0,13 proc., za które trzeba było zapłacić 4,52 zł. Spadał też jego kurs w stosunku do dolara o 0,09 proc. i wynosił 4,11 zł. Złoty słabł również w stosunku do franka szwajcarskiego o 0,09 proc., frank szwajcarski kosztował 4,62 zł.

W środę polska waluta zyskiwała względem głównych walut

Polska waluta w środę około godziny 17.10 zyskiwała wobec głównych walut. Euro kosztowało ponad 4,52 osłabiając się wobec złotego o 0,60 proc., czyli niemal 3 grosze. Z kolei za dolara amerykańskiego trzeba było zapłacić ponad 4,12 zł po jego osłabieniu wobec złotego o ponad trzy grosze, czyli 0,73 proc.

Kurs franka szwajcarskiego kształtował się w okolicy 4,63 zł po osłabieniu wobec polskiej waluty o 0,61 proc., czyli prawie 3 grosze.

